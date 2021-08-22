Нигматуллин, Козлов, Гоцук выйдут с первых минут у «Нижнего Новгорода»; Семин выставил Баштуша, Осипенко, Хаджикадунича

Стали известны стартовые составы команд на матч пятого тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Ростовом».

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Калинский, Горбунов, Ткачук, Балай, Эннин.

Запасные: Анисимов, Гогличидзе, Пенчиков, Сапета, Могилевец, Берковский, Сулейманов, Косарев.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Хаджикадунич, Фольмер, Глебов, Норманн, Хасимото, Альмквист, Комличенко.

Запасные: Бабурин, Лангович, Мухин, Мелeхин, Байрамян, Тугарев, Сухомлинов, Гигович, Полоз, Тошевски.

Матч начнется в 18:00 по Москве.