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    Нигматуллин, Козлов, Берковский – в старте «Нижнего Новгорода»; Бейл, Зиньковский, Сергеев выйдут у «Крыльев Советов»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов».

    «Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Берковский, Сулейманов, Косарев.

    Запасные: Синицын, Анисимов, Пенчиков, Гоцук, Миладинович, Сапета, Горбунов, Балай, Эннин.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Бегич, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зеффан, Зиньковский, Витюгов, Ежов, Сергеев, Сарвели.

    Запасные: Овсянников, Бельтюков, Чернов, Божин, Прищепа, Якуба, Липовой, Смирнов, Пиняев, Глушенков, Цыпченко.

    Матч начнется в 14:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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      КрымForever 25 секунд назад

      " Бейлу пальца в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы." ©

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