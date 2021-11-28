Нигматуллин, Козлов, Берковский – в старте «Нижнего Новгорода»; Бейл, Зиньковский, Сергеев выйдут у «Крыльев Советов»

Стали известны стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ между «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов».

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Берковский, Сулейманов, Косарев.

Запасные: Синицын, Анисимов, Пенчиков, Гоцук, Миладинович, Сапета, Горбунов, Балай, Эннин.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бегич, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зеффан, Зиньковский, Витюгов, Ежов, Сергеев, Сарвели.

Запасные: Овсянников, Бельтюков, Чернов, Божин, Прищепа, Якуба, Липовой, Смирнов, Пиняев, Глушенков, Цыпченко.

Матч начнется в 14:00 по Москве.