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    Защитник «Динамо» рассчитывает на вызов в сборную России

    Защитник московского «Динамо» Алексей Козлов признался, что ждет своего возвращения в сборную, которую сейчас тренирует знакомый ему Станислав Черчесов. Стоит отметить, что в составе национальной команды футболист не появлялся с марта 2015 года.

    «Есть ли сейчас цель вернуться в сборную? Конечно, я полон сил и желания. Может, по российским меркам 30 лет большой возраст, но я себя чувствую отлично и ощущаю себя молодо. Тем более если ты уже играл в сборной, всегда хочется вернуться.

    По поводу того, насколько реально вернуться в сборную из ФНЛ, есть пример – Кирилл Панченко. Тем более меня Станислав Саламович знает.

    Черчесов, кстати, очень многому научил меня в атакующем плане. У него в «Динамо» крайние защитники играли очень высоко и постоянно были нацелены на ворота соперника», – сказал Козлов.

    В текущем сезоне 30-летний защитник провел в составе «Динамо» восемь матчей, в которых не записал на свой счет результативных действий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.03.2017 08:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +371

      ASG 26 марта 2017, 21:49

      в ссылке не тот козлов)

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 24 марта 2017, 09:21

      У нас и вторая лига есть.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 24 марта 2017, 08:57

      в сборной время его ушло, оно и было не продолжительное

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 марта 2017, 08:36

      помню футбольный мем с его фамилией... думаю,возвращение не произойдет

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