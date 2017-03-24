Защитник «Динамо» рассчитывает на вызов в сборную России

Защитник московского «Динамо» Алексей Козлов признался, что ждет своего возвращения в сборную, которую сейчас тренирует знакомый ему Станислав Черчесов. Стоит отметить, что в составе национальной команды футболист не появлялся с марта 2015 года.

«Есть ли сейчас цель вернуться в сборную? Конечно, я полон сил и желания. Может, по российским меркам 30 лет большой возраст, но я себя чувствую отлично и ощущаю себя молодо. Тем более если ты уже играл в сборной, всегда хочется вернуться.

По поводу того, насколько реально вернуться в сборную из ФНЛ, есть пример – Кирилл Панченко. Тем более меня Станислав Саламович знает.

Черчесов, кстати, очень многому научил меня в атакующем плане. У него в «Динамо» крайние защитники играли очень высоко и постоянно были нацелены на ворота соперника», – сказал Козлов.

В текущем сезоне 30-летний защитник провел в составе «Динамо» восемь матчей, в которых не записал на свой счет результативных действий.