Экс-защитник «Ростова» Козлов перешел в «Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» объявил о переходе бывшего защитника «Ростова» Алексея Козлова.

34-летний футболист сменил команду на правах свободного агента и подписал с новым клубом контракт до июня 2022 года.

За «Нижний Новгород» новичок будет выступать под 34-м номером.