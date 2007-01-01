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    Экс-защитник «Ростова» Козлов перешел в «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» объявил о переходе бывшего защитника «Ростова» Алексея Козлова.

    34-летний футболист сменил команду на правах свободного агента и подписал с новым клубом контракт до июня 2022 года.

    За «Нижний Новгород» новичок будет выступать под 34-м номером.

    • Рыночная стоимость Козлова – 300 тысяч евро.
    • В прошедшем сезоне игрок провел за «Ростов» 26 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
    • С 2013 по 2015 год он вызывался в сборную России.

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    Источник: Официальный сайт «Нижнего Новгорода»

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    Сегодня, 17:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +54

      Nihatik 7 минут назад

      Вот так всегда, пацанов которые добивались путевки в РПЛ шлют нахер, а в команду начинают собирать игроков из говно-клубов второй восьмёрки...

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