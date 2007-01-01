Экс-защитник «Ростова» Козлов перешел в «Нижний Новгород»

Вот так всегда, пацанов которые добивались путевки в РПЛ шлют нахер, а в команду начинают собирать игроков из говно-клубов второй восьмёрки...
«Нижний Новгород» объявил о переходе бывшего защитника «Ростова» Алексея Козлова.
34-летний футболист сменил команду на правах свободного агента и подписал с новым клубом контракт до июня 2022 года.
За «Нижний Новгород» новичок будет выступать под 34-м номером.
- Рыночная стоимость Козлова – 300 тысяч евро.
- В прошедшем сезоне игрок провел за «Ростов» 26 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
- С 2013 по 2015 год он вызывался в сборную России.