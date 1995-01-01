«Уфа» заинтересована в участнике ЧМ-2014 Козлове

Защитник Алексей Козлов может продолжить карьеру в «Уфе». Информацию об интересе к футболисту сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
Ранее Козлов покинул «Динамо». В 2013-2015 годах игрок выступал за сборную России (14 матчей), участвовал в чемпионате мира-2014.
- Россиянин перешел в «Динамо» из «Кубани» в феврале 2014 года.
- В составе динамовцев Козлов сыграл 115 матчей, записав на свой счет семь голов и пять результативных передач.
- Главное достижение в карьере – две победы в ФНЛ.