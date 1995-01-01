«Уфа» заинтересована в участнике ЧМ-2014 Козлове

Защитник Алексей Козлов может продолжить карьеру в «Уфе». Информацию об интересе к футболисту сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

Ранее Козлов покинул «Динамо». В 2013-2015 годах игрок выступал за сборную России (14 матчей), участвовал в чемпионате мира-2014.