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    «Уфа» заинтересована в участнике ЧМ-2014 Козлове

    Защитник Алексей Козлов может продолжить карьеру в «Уфе». Информацию об интересе к футболисту сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    Ранее Козлов покинул «Динамо». В 2013-2015 годах игрок выступал за сборную России (14 матчей), участвовал в чемпионате мира-2014.

    • Россиянин перешел в «Динамо» из «Кубани» в феврале 2014 года.
    • В составе динамовцев Козлов сыграл 115 матчей, записав на свой счет семь голов и пять результативных передач.
    • Главное достижение в карьере – две победы в ФНЛ.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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