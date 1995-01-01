Защитник Козлов покинул «Динамо»

«Динамо» объявило об уходе из клуба крайнего защитника Алексея Козлова.

Клуб не стал продлевать с 32-летним футболистом истекший контракт.

Россиянин перешел в московскую команду из «Кубани» в феврале 2014 года.

В составе динамовцев Козлов сыграл 115 матчей, записав на свой счет семь голов и пять результативных передач.

«Хотел бы выразить благодарность тренерскому штабу, сотрудникам и всему персоналу футбольного клуба «Динамо-Москва» за те годы, что я провeл здесь, а также всем динамовским болельщикам. На протяжении пяти лет вы оказывали мне поддержку, которая делала меня сильнее.

Динамовский этап карьеры – замечательное для меня время. И этот период моей жизни, очень значительный и важный, навсегда останется в моeм сердце. Где бы я теперь ни играл, как бы ни сложилась моя жизнь, я всегда буду переживать за «Динамо».

Уверен, что у клуба отличные перспективы – шикарный стадион, на котором мне уже довелось сыграть именно в составе динамовцев, амбициозные задачи. Верю, что всe у «Динамо» будет хорошо!» – сказал Козлов.