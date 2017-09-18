Козлов верит, что Панченко быстро восстановится после травмы колена

Защитник «Динамо» Алексей Козлов верит, что, получивший травму крестообразных связок колена форвард команды Кирилла Панченко, приложит максимум усилий для скорейшего возвращения на поле.

«Кирилл ставит перед собой максимальные цели. Каждый матч для него – это определенный показатель. Он старается играть как лидер и как человек, который мог бы выступать в сборной на чемпионате мира. К сожалению, случилась эта травма. Время показало бы, смог бы он конкурировать с Кокориным и Смоловым, но был шанс. Тренер следил за ним, вызывал на сборы.

Кирилл – сильный парень и приложит максимальные усилия, чтобы быстрее восстановиться, но многое будет зависеть от его организма. Но, зная его, не сомневаюсь, что он сможет вернуться в ту же форму. Да и возраст такой – еще играть и играть», – сказал Козлов.

Напомним, что сегодня Панченко должен быть прооперирован в Риме.