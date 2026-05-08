Определился первый клуб, вышедший в РПЛ из ФНЛ

Вчера, 19:59
24

«Факел» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» в предпоследнем туре Первой лиги. Счет 0:0.

Набранное очко позволило воронежцам завоевать путевку в РПЛ. Ниже второго места «Факел» теперь точно не опустится.

«Факел» вернулся в высший дивизион за один сезон. Такое произошло с клубом впервые в истории.

  • По ходу сезона «Факел» сменил главного тренера. Игоря Шалимова сменил Олег Василенко.
  • На вторую путевку в РПЛ претендуют «Урал» и «Родина».
  • Сезон в Первой лиге завершится на следующей неделе.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Факел
Император 1
1778259791
Поздравляю
Ответить
АК 68
1778260685
В Воронеж снова приходит футбольный праздник!
Ответить
рылы
1778261223
стадион-то новый они достроили? чёт смутно помню, что какой-то компакт строили, тыщ на 15, как торпедо. знатно их прокатили тогда, когда воронеж вычеркнули, а саранск вчёркнули на чм) а так был бы 45-тысячник.
Ответить
Мордаванин
1778261446
"Набранное очко позволило воронежцам" опять стать ближе кпозору российского футбола)))фак офф
Ответить
Прокс
1778261911
Вылет уже в следующем!!!
Ответить
СильныйМозг
1778262362
Мясные шестерки возвращаются и закупаются бананами
Ответить
Чугунный скороход
1778262667
Сектор газа зазвучит опять !!! С возвращением !
Ответить
swot1205
1778264215
Красавчики
Ответить
Красногвардейчик
1778264385
Опять в Питере возмущаться будут правде несущейся с трибун)
Ответить
BarStep
1778265569
Говнище порядочное Гы
Ответить
