Определился первый клуб, вышедший в РПЛ из ФНЛ

«Факел» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» в предпоследнем туре Первой лиги. Счет 0:0.
Набранное очко позволило воронежцам завоевать путевку в РПЛ. Ниже второго места «Факел» теперь точно не опустится.
«Факел» вернулся в высший дивизион за один сезон. Такое произошло с клубом впервые в истории.
- По ходу сезона «Факел» сменил главного тренера. Игоря Шалимова сменил Олег Василенко.
- На вторую путевку в РПЛ претендуют «Урал» и «Родина».
- Сезон в Первой лиге завершится на следующей неделе.
