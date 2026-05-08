Определился первый клуб, вышедший в РПЛ из ФНЛ

«Факел» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» в предпоследнем туре Первой лиги. Счет 0:0.

Набранное очко позволило воронежцам завоевать путевку в РПЛ. Ниже второго места «Факел» теперь точно не опустится.

«Факел» вернулся в высший дивизион за один сезон. Такое произошло с клубом впервые в истории.