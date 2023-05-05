Президент «Торпедо» раскрыл подробности отстранения трех игроков

Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал ситуацию с отстранением футболистов Ильи Кутепова, Юрия Журавлева и Равиля Нетфуллина от основного состава.

Главный тренер Пеп Клотет исключил из состава Кутепова, Нетфуллина и Журавлева.

Сообщалось, что последнего выгнали с занятия, поскольку он много улыбался.

«Торпедо» – последняя команда РПЛ по итогам 24 туров.

– Равиль и Илья участвуют в тренировках с молодежкой?

– Да, конечно, выполняют свои трудовые обязанности.

Илья говорил о письме о переводе в молодежную команду – да, безусловно, мы это письмо отправляли. Каждый игрок в таком случае должен получить от клуба официальное уведомление. Мы все понимаем: есть формальные правила, которые необходимо соблюдать.

– Вы сами общались с этой троицей?

– В тот же день поговорил с каждым, узнал их видение. И потом еще индивидуально встретимся. Более того, первое, что сделал, когда пришел – сказал игрокам: моя работа – помогать им развиваться, получать удовольствие от игры в футбол, а для этого я всегда буду на связи. Абсолютно все мы решаем.

– Есть ощущение, что уровень ответственности в каждом случае различен.

– Разговор с Ильей и Равилем у главного тренера был до тренировки. А уже во время нее был отстранен Журавлев. Просто совпало, что все произошло в один день – а так случаи абсолютно разные.

Скорость принятия решений сейчас очень высокая. Нет времени на сантименты. Решили – выполнили. Все остальное – эмоции. Понятные, оправданные, но все же именно эмоции.