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    • Президент «Торпедо» раскрыл подробности отстранения трех игроков

    Президент «Торпедо» раскрыл подробности отстранения трех игроков

    Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал ситуацию с отстранением футболистов Ильи Кутепова, Юрия Журавлева и Равиля Нетфуллина от основного состава.

    • Главный тренер Пеп Клотет исключил из состава Кутепова, Нетфуллина и Журавлева.
    • Сообщалось, что последнего выгнали с занятия, поскольку он много улыбался.
    • «Торпедо» – последняя команда РПЛ по итогам 24 туров.

    – Равиль и Илья участвуют в тренировках с молодежкой?

    – Да, конечно, выполняют свои трудовые обязанности.

    Илья говорил о письме о переводе в молодежную команду – да, безусловно, мы это письмо отправляли. Каждый игрок в таком случае должен получить от клуба официальное уведомление. Мы все понимаем: есть формальные правила, которые необходимо соблюдать.

    – Вы сами общались с этой троицей?

    – В тот же день поговорил с каждым, узнал их видение. И потом еще индивидуально встретимся. Более того, первое, что сделал, когда пришел – сказал игрокам: моя работа – помогать им развиваться, получать удовольствие от игры в футбол, а для этого я всегда буду на связи. Абсолютно все мы решаем.

    – Есть ощущение, что уровень ответственности в каждом случае различен.

    – Разговор с Ильей и Равилем у главного тренера был до тренировки. А уже во время нее был отстранен Журавлев. Просто совпало, что все произошло в один день – а так случаи абсолютно разные.

    Скорость принятия решений сейчас очень высокая. Нет времени на сантименты. Решили – выполнили. Все остальное – эмоции. Понятные, оправданные, но все же именно эмоции.

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    Источник: Sport24

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    05.05.2023 09:59
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