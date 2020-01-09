«Чемпионат»: полузащитник «Химок» Нетфуллин близок к переходу в «Торпедо»

Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин может перейти в московское «Торпедо».

По информации источника, хавбек близок к заключению соглашения с «Торпедо» на 2,5 года.

Нетфуллин выступает за «Химки» с лета 2018 года.

В этом сезоне полузащитник принял участие в 20 матчах ФНЛ, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 51 очко.

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