«Чемпионат»: «Химки» могут продать Трошечкина, Поляруса и других игроков основы

По информации «Чемпионата», «Химки» готовы продать с нескольких футболистов основного состава.

Руководство подмосковного клуба собирается пополнить бюджет, который не будет увеличен под выход в РПЛ. Некоторым футболистам объявлено, что они могут покинуть команду, если по ним поступят предложения.

Из «Химок» могут уйти полузащитники Артем Полярус, Александр Трошечкин и еще несколько игроков.

После 25 туров ФНЛ химкинская команда идет на третьем месте, отставая от лидера на два очка.

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