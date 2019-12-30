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    «Чемпионат»: «Химки» могут продать Трошечкина, Поляруса и других игроков основы

    По информации «Чемпионата», «Химки» готовы продать с нескольких футболистов основного состава.

    Руководство подмосковного клуба собирается пополнить бюджет, который не будет увеличен под выход в РПЛ. Некоторым футболистам объявлено, что они могут покинуть команду, если по ним поступят предложения.

    Из «Химок» могут уйти полузащитники Артем Полярус, Александр Трошечкин и еще несколько игроков.

    • После 25 туров ФНЛ химкинская команда идет на третьем месте, отставая от лидера на два очка.

    «Матч ТВ»: владельцы «Химок» не будут ставить команде задачу выхода в РПЛ. Клуб готов продать лидеров

    «Оренбург» и «Ростов» интересуются Полярусом из «Химок»


    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +651

      life85 22 минуты назад

      Выход в РПЛ откладывается !

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