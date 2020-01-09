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  • «Чемпионат»: «Химки» могут продать Трошечкина, Поляруса и других игроков основы

«Чемпионат»: «Химки» могут продать Трошечкина, Поляруса и других игроков основы

9 января 2020, 14:57
3

По информации «Чемпионата», «Химки» готовы продать с нескольких футболистов основного состава.

Руководство подмосковного клуба собирается пополнить бюджет, который не будет увеличен под выход в РПЛ. Некоторым футболистам объявлено, что они могут покинуть команду, если по ним поступят предложения.

Из «Химок» могут уйти полузащитники Артем Полярус, Александр Трошечкин и еще несколько игроков.

  • После 25 туров ФНЛ химкинская команда идет на третьем месте, отставая от лидера на два очка.

«Матч ТВ»: владельцы «Химок» не будут ставить команде задачу выхода в РПЛ. Клуб готов продать лидеров

«Оренбург» и «Ростов» интересуются Полярусом из «Химок»


Источник: «Чемпионат»
Россия. ФНЛ Химки Полярус Артем Трошечкин Александр
Комментарии (3)
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life85
1578575039
Выход в РПЛ откладывается !
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portero
1578583510
Когда понятно, оно и лучше.
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zigbert
1578599668
Распродажа.
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