«Матч ТВ»: владельцы «Химок» не будут ставить команде задачу выхода в РПЛ. Клуб готов продать лидеров

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что учредители «Химок» в этом сезоне не собираются ставить перед командой задачу выхода в РПЛ, передает «Матч ТВ».

На встрече с руководителями клуба также стало известно, что «Химки» готовы продать лидеров команды, если им поступят предложения из РПЛ. Речь идет о полузащитниках Артеме Полярусе и Аршаке Коряне, защитниках Дмитрии Тихом и Александре Филине.

После 25 туров ФНЛ химкинская команда идет на третьем месте, отставая от лидера на два очка.

«Оренбург» и «Ростов» интересуются Полярусом из «Химок»



