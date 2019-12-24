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  • «Матч ТВ»: владельцы «Химок» не будут ставить команде задачу выхода в РПЛ. Клуб готов продать лидеров

«Матч ТВ»: владельцы «Химок» не будут ставить команде задачу выхода в РПЛ. Клуб готов продать лидеров

24 декабря 2019, 16:31
12

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что учредители «Химок» в этом сезоне не собираются ставить перед командой задачу выхода в РПЛ, передает «Матч ТВ».

На встрече с руководителями клуба также стало известно, что «Химки» готовы продать лидеров команды, если им поступят предложения из РПЛ. Речь идет о полузащитниках Артеме Полярусе и Аршаке Коряне, защитниках Дмитрии Тихом и Александре Филине.

После 25 туров ФНЛ химкинская команда идет на третьем месте, отставая от лидера на два очка.

«Оренбург» и «Ростов» интересуются Полярусом из «Химок»


Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Химки Тихий Дмитрий Корян Аршак Полярус Артем Филин Александр
Комментарии (12)
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Ziklop
1577222725
надо
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1577222731
рубить
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1577222734
как
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1577222817
можно
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1577222826
сдавать
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1577222830
тоже
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1577222978
тихий
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1577222983
полярус
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Ziklop
1577222993
нерпа
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zigbert
1577262831
Понятно что расходы Химок с попаданием команды в РПЛ увеличатся.
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