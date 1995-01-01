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    «Матч ТВ»: владельцы «Химок» не будут ставить команде задачу выхода в РПЛ. Клуб готов продать лидеров

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что учредители «Химок» в этом сезоне не собираются ставить перед командой задачу выхода в РПЛ, передает «Матч ТВ».

    На встрече с руководителями клуба также стало известно, что «Химки» готовы продать лидеров команды, если им поступят предложения из РПЛ. Речь идет о полузащитниках Артеме Полярусе и Аршаке Коряне, защитниках Дмитрии Тихом и Александре Филине.

    После 25 туров ФНЛ химкинская команда идет на третьем месте, отставая от лидера на два очка.

    «Оренбург» и «Ростов» интересуются Полярусом из «Химок»


    Источник: «Матч ТВ»

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