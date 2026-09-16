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Факел
Равиль Нетфуллин
Статистика
€ 450 тыс
Равиль Нетфуллин - статистика
Факел
3 марта 1993 (33)
#52 | Полузащитник
174 см | 70 кг
Россия
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
1 : 0
16.09.2026
Факел
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Факел
2 : 2
12.09.2026
Балтика
1' - 90'
13'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
3 : 1
05.09.2026
Факел
Был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Факел
1 : 1
01.09.2026
Краснодар
46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Факел
0 : 1
29.08.2026
Зенит
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Факел
0 : 0
22.08.2026
Оренбург
1' - 64'
Статистика по турнирам
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Россия. Премьер-лига 2026/2027
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Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Факел
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Факел
1 : 1
01.09.2026
Краснодар
46' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
Ахмат
2 : 1
18.08.2026
Факел
1' - 77'
Россия. Кубок, 1 тур
Факел
0 : 1
05.08.2026
Динамо
46' - 90'
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