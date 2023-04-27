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  • Кутепов подтвердил перевод в дубль «Торпедо» и исключение из командного чата

Кутепов подтвердил перевод в дубль «Торпедо» и исключение из командного чата

27 апреля 2023, 15:27
1

Защитник Илья Кутепов прокомментировал информацию об отстранении от тренировок с основной «Торпедо».

  • Главный тренер Пеп Клотет исключил из состава Кутепова, Равиля Нетфуллина и Юрия Журавлева.
  • Сообщалось, что последнего выгнали с занятия, поскольку он много улыбался.
  • «Торпедо» – последняя команда РПЛ по итогам 24 туров.

«Во вторник вечером я получил официальное письмо от президента «Торпедо» о привлечении к тренировкам молодежной команды.

Со вчерашнего дня я, Нетфуллин и Журавлев начали работать с молодежкой. Сегодня команда уехала в Краснодар на игру. Нам не поступало распоряжений тренироваться с «Торпедо-2», поэтому мы работаем индивидуально до того момента, пока не вернется молодежная команда.

Сегодня нас удалили из командного чата – это правда. Причины этого решения нам не объясняли», – заявил Кутепов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Торпедо Кутепов Илья Нетфуллин Равиль Журавлев Юрий Клотет Пеп
Комментарии (1)
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ilichkadr
1682601378
Да уж.....с "заслуженным мастером спорта" и так обойтись!?
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