В «Торпедо» объяснили, почему Клотет удалил трех игроков из командного чата

Президент «Торпедо» Ярослав Савин объяснил, почему футболисты Илья Кутепов, Юрий Журавлев и Равиль Нетфуллин были удалены из командного чата после отстранения от тренировок с основой.

Главный тренер Пеп Клотет исключил из состава Кутепова, Нетфуллина и Журавлева.

Сообщалось, что последнего выгнали с занятия, поскольку он много улыбался.

«Торпедо» – последняя команда РПЛ по итогам 24 туров.

– Почему игроков удалили из командного чата?

– Из чата временно удаляются игроки, которые не привлекаются к тренировкам с главной командой. Это относится не только к Кутепову, Нетфуллину и Журавлеву, а к любому.

В этом нет двойного смысла, просто определенный порядок. Никому не нужны чаты, которые не используются по назначению.