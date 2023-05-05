В «Торпедо» объяснили, почему Клотет удалил трех игроков из командного чата

Президент «Торпедо» Ярослав Савин объяснил, почему футболисты Илья Кутепов, Юрий Журавлев и Равиль Нетфуллин были удалены из командного чата после отстранения от тренировок с основой.
- Главный тренер Пеп Клотет исключил из состава Кутепова, Нетфуллина и Журавлева.
- Сообщалось, что последнего выгнали с занятия, поскольку он много улыбался.
- «Торпедо» – последняя команда РПЛ по итогам 24 туров.
– Почему игроков удалили из командного чата?
– Из чата временно удаляются игроки, которые не привлекаются к тренировкам с главной командой. Это относится не только к Кутепову, Нетфуллину и Журавлеву, а к любому.
В этом нет двойного смысла, просто определенный порядок. Никому не нужны чаты, которые не используются по назначению.
Источник: Sport24