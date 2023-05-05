Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • В «Торпедо» объяснили, почему Клотет удалил трех игроков из командного чата

    В «Торпедо» объяснили, почему Клотет удалил трех игроков из командного чата

    Президент «Торпедо» Ярослав Савин объяснил, почему футболисты Илья Кутепов, Юрий Журавлев и Равиль Нетфуллин были удалены из командного чата после отстранения от тренировок с основой.

    • Главный тренер Пеп Клотет исключил из состава Кутепова, Нетфуллина и Журавлева.
    • Сообщалось, что последнего выгнали с занятия, поскольку он много улыбался.
    • «Торпедо» – последняя команда РПЛ по итогам 24 туров.

    – Почему игроков удалили из командного чата?

    – Из чата временно удаляются игроки, которые не привлекаются к тренировкам с главной командой. Это относится не только к Кутепову, Нетфуллину и Журавлеву, а к любому.

    В этом нет двойного смысла, просто определенный порядок. Никому не нужны чаты, которые не используются по назначению.

    Новости по теме
    Игрок «Торпедо» Енин: «Вылет не за горой»
    Клотет обвинил руководство в неудачах «Торпедо» 3
    «Все хреново»: игрок «Торпедо» Самсонов – об 1:5 от «Ахмата»
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.05.2023 08:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 