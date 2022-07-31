Гапонов, Бейл, Глушенков – в основе «Крыльев Советов» на матч с «Торпедо»; Бородюк выпустил Смольникова, Рязанцева, Нетфуллина

Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Торпедо».

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Витюгов, Соколов, Ежов, Коваленко, Глушенков, Цыпченко.

Запасные: Фролов, Овсякнников, Евгеньев, Тепляков, Липовой, Хубулов, Шитов.

«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Смольников, Кожемякин, Рязанцев, Померко, Султонов, Нетфуллин, Енин, Караев, Калмыков.

Запасные: Довбня, Темников, Евдокимов, Цаллагов, Рейхмен, Эркинов, Лебеденко, Турищев.