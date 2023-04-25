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    • Капитан «Торпедо» раскрыл подробности конфликта с Клотетом на тренировке

    Капитан «Торпедо» раскрыл подробности конфликта с Клотетом на тренировке

    Капитан «Торпедо» Равиль Нетфуллин прокомментировал ситуацию с отстранением трех игроков от тренировок команды.

    • Главный тренер Пеп Клотет исключил из состава Нетфуллина, Илью Кутепова и Юрия Журавлева.
    • Сообщалось, что последнего выгнали с занятия, поскольку он много улыбался.
    • «Торпедо» – последняя команда РПЛ по итогам 24 туров.

    – Все верно, информация об отстранении соответствует действительности. Выгнали с тренировки, сославшись на то, что вношу негатив в тренировочный процесс.

    Решение исходило от главного тренера. Кутепова и Журавлева также выгнали с тренировки.

    – Какие дальнейшие действия в этой ситуации?

    – Будем разговаривать с клубом, я запросил бумагу о предоставлении мне тренировочного процесса, как это положено.

    Дальше пусть клуб решает, я переговорил с президентом клуба, будем смотреть, как можно решить эту ситуацию: либо расторжением контракта, либо как‑то ещe. Есть разные варианты.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19631

      Cleaner 1 час назад

      Торпедо в Пердив, а эти трое удачно для себя из Торпедо в команду РПЛ перепрыгнут. В дураках останется только тренер...

      0
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      Рейтинг: +123

      JIEGEHDA 1 час назад

      Чел хочет тренировать . А эти йух забили и вместо тренировок катают вату и ещё смеются .ну собственно таким вот образом и получили своё желанное место в таблице

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      Рейтинг: +545

      eugen-han 2 часа назад

      Для иносранца подозрительно, когда русский улыбается, такой менталитет однако.

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