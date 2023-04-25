Капитан «Торпедо» раскрыл подробности конфликта с Клотетом на тренировке

Капитан «Торпедо» Равиль Нетфуллин прокомментировал ситуацию с отстранением трех игроков от тренировок команды.
- Главный тренер Пеп Клотет исключил из состава Нетфуллина, Илью Кутепова и Юрия Журавлева.
- Сообщалось, что последнего выгнали с занятия, поскольку он много улыбался.
- «Торпедо» – последняя команда РПЛ по итогам 24 туров.
– Все верно, информация об отстранении соответствует действительности. Выгнали с тренировки, сославшись на то, что вношу негатив в тренировочный процесс.
Решение исходило от главного тренера. Кутепова и Журавлева также выгнали с тренировки.
– Какие дальнейшие действия в этой ситуации?
– Будем разговаривать с клубом, я запросил бумагу о предоставлении мне тренировочного процесса, как это положено.
Дальше пусть клуб решает, я переговорил с президентом клуба, будем смотреть, как можно решить эту ситуацию: либо расторжением контракта, либо как‑то ещe. Есть разные варианты.
Источник: «Матч ТВ»