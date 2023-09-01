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    • Экс-игрок ЦСКА: «После победы над «Спартаком» повесили на базе свинью за шею»

    Экс-игрок ЦСКА: «После победы над «Спартаком» повесили на базе свинью за шею»

    Бывший игрок ЦСКА Равиль Нетфуллин вспомнил, как московский клуб необычно отпраздновал победу над «Спартаком» в начале 10-х.

    «Никогда не забуду победу над «Спартаком» в том сезоне (2012/13). Там как раз Муса и забил.

    Наш массажист – Михаил Насибов, царствие небесное – после той победы на крыльце базы подвесил свинью за шею. Игрушечную. Было очень смешно», – сказал Нетфуллин.

    • Нетфуллин играл за ЦСКА с 2012 по 2014-й год.
    • Сейчас он выступает за «Химки».

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    Источник: Sport24

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    01.09.2023 10:32
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +117

      Marshall1956 1 сентября, 18:16

      Вся Россия ненавидит спермак.Каждое поражение свинорылых это праздник

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4697

      Иван Петров 1986 1 сентября, 15:46

      Ну дебилы !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +153

      яцык 1 сентября, 13:49

      Так себе прикол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная 1 сентября, 12:22

      На большее ума не хватило, мозгов на уровне инфузории.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      pandora777 1 сентября, 12:16

      хрюши сразу вылезли

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +763

      RUSARM > pandora777 1 сентября, 14:36

      Для них юмор-это не достижимое восприятие!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная > RUSARM 1 сентября, 18:16

      Поржал и в стойло.

      0
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      Рейтинг: +763

      RUSARM > шахта Заполярная 1 сентября, 23:11

      А ваше место у параши!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная > RUSARM 2 сентября, 00:01

      Сказала па раша.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +763

      RUSARM > шахта Заполярная 2 сентября, 15:07

      в зеркале увидишь!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная > RUSARM 2 сентября, 16:42

      Только не тебя па раша

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30969

      JTherry 1 сентября, 11:45

      ослы безмозглые, а Насибов, как главный лузер, попал в ад, в самое его пекло за издевательства над животными...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      pandora777 > JTherry 1 сентября, 12:15

      подвесил свинью за шею. Игрушечную!!!! читай нормально

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Айболид > JTherry 1 сентября, 13:42

      Это всё заговор гаспрома . Пора бить в набат !

      1
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      Рейтинг: +30969

      JTherry > pandora777 1 сентября, 15:00

      это был сарказм (кроме ослов, конечно), даже айболид понял это...) понятное дело, что заговор гаспрёма, не иначе...)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3180

      alefreddy 1 сентября, 11:05

      а лучше кобылку за хвост

      2
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      Рейтинг: +19614

      NewLife 1 сентября, 10:59

      Чем бы дитя не тешилось... менталитет лузеров.

      3
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