Экс-игрок ЦСКА: «После победы над «Спартаком» повесили на базе свинью за шею»

Бывший игрок ЦСКА Равиль Нетфуллин вспомнил, как московский клуб необычно отпраздновал победу над «Спартаком» в начале 10-х.

«Никогда не забуду победу над «Спартаком» в том сезоне (2012/13). Там как раз Муса и забил.

Наш массажист – Михаил Насибов, царствие небесное – после той победы на крыльце базы подвесил свинью за шею. Игрушечную. Было очень смешно», – сказал Нетфуллин.