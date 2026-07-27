27.07.2026, понедельник, 20:00
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
КАМАЗ
КАМАЗ
3-2-3-2
30
Замерец
81
Тоневицкий
67
27
Мануйлов
7
Аюкин
8
Долгополов
9
Мосейчук
10
Защепкин
37
Воронин
96
28
Султонов
4-2-1-1-2
13
Чагров
4
Юдинцев
15
Данилкин
25
Эмерсон
16
Поярков
8
Аюпов
5
Трошечкин
6
Умников
10
Симонян
11
Эльдарушев
9
Алиев
81
Тоневицкий
76
Суханов
76
Суханов
81
Тоневицкий
9
Мосейчук
79
Семенов
79
Семенов
9
Мосейчук
8
Долгополов
11
11
8
Долгополов
37
Воронин
22
Солодухин
22
Солодухин
37
Воронин
96
19
19
96
25
Эмерсон
17
Покидышев
17
Покидышев
25
Эмерсон
6
Умников
22
Горелов
22
Горелов
6
Умников
10
Симонян
18
Родионов
18
Родионов
10
Симонян
11
Эльдарушев
28
Хубулов
28
Хубулов
11
Эльдарушев
9
Алиев
7
Хохлачев
7
Хохлачев
9
Алиев
Остались в запасе
КАМАЗ
Ротор
31
Артур Анисимов
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
53
Александр Дерюгин
АП
91
Антон Рощин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
65
Иван Гулько
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
23
Максим Храмцов
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
19
Никита Плотников
ОП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
53
Александр Дерюгин
АП
91
Антон Рощин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
65
Иван Гулько
ЦФ
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
23
Максим Храмцов
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
19
Никита Плотников
ОП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
Главный тренер
Антон Хазов
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча КАМАЗ - Ротор
3
3
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
3
Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Ротора», 3-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Ротор»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»