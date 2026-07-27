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  • «КАМАЗ» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июля 2026

«КАМАЗ» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июля 2026

27 июля, 18:52
1
КАМАЗ
27.07.2026, понедельник, 20:00
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Ротор
10' А. Эльдарушев (П) 55' А. Симонян
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
67
R. Tkachuk
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
8
Ефим Долгополов
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
9
Илья Мосейчук
ПВ
37
Евгений Воронин
ПВ
96
M. Shavel
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
6
Михаил Умников
ЦП
10
Артем Симонян
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
79
Виталий Семенов
ОП
11
Aleksandr Kokotun
ЦП
22
Андрей Солодухин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
91
Антон Рощин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
19
M. Bogdanets
ЦФ
65
Иван Гулько
ЦФ
Ротор
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
23
Максим Храмцов
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
22
Павел Горелов
ОП
19
Никита Плотников
ОП
18
Илья Родионов
АП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
28
Александр Хубулов
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
3-2-3-2
30
Замерец
81
Тоневицкий
67
27
Мануйлов
7
Аюкин
8
Долгополов
9
Мосейчук
10
Защепкин
37
Воронин
96
28
Султонов
4-2-1-1-2
13
Чагров
4
Юдинцев
15
Данилкин
25
Эмерсон
16
Поярков
8
Аюпов
5
Трошечкин
6
Умников
10
Симонян
11
Эльдарушев
9
Алиев
81
Тоневицкий
76
Суханов
76
Суханов
81
Тоневицкий
9
Мосейчук
79
Семенов
79
Семенов
9
Мосейчук
8
Долгополов
11
11
8
Долгополов
37
Воронин
22
Солодухин
22
Солодухин
37
Воронин
96
19
19
96
25
Эмерсон
17
Покидышев
17
Покидышев
25
Эмерсон
6
Умников
22
Горелов
22
Горелов
6
Умников
10
Симонян
18
Родионов
18
Родионов
10
Симонян
11
Эльдарушев
28
Хубулов
28
Хубулов
11
Эльдарушев
9
Алиев
7
Хохлачев
7
Хохлачев
9
Алиев
Остались в запасе
КАМАЗ
Ротор
31
Артур Анисимов
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
53
Александр Дерюгин
АП
91
Антон Рощин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
65
Иван Гулько
ЦФ
Главный тренер
Антон Хазов
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
23
Максим Храмцов
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
19
Никита Плотников
ОП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
53
Александр Дерюгин
АП
91
Антон Рощин
АП
54
Александр Устюгов
ПВ
65
Иван Гулько
ЦФ
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
23
Максим Храмцов
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
19
Никита Плотников
ОП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
Главный тренер
Антон Хазов
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча КАМАЗ - Ротор
3
3
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
3

Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Ротора», 3-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «КАМАЗ» – «Ротор»

«КАМАЗ» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Ротор КАМАЗ
Комментарии (1)
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Foxitkuban
1785212598
Камаз проиграл Ротору у себя дома. По любому судья купленный и тащит Ротор. Да, Император?🤣🤣🤣
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