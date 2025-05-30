31 мая в рамках 12 тура Второй лиги Б лидирующая команда турнира «Победа» примет на своем поле «Нарт». Обе команды демонстрируют боеспособность в последних матчах: хозяева находятся на серии из четырех побед подряд, а гости одержали уверенную викторию в прошлом туре. Исход этой встречи важен для обеих команд: «Победа» будет защищать лидерство, а «Нарт» попытается удержаться в середине таблицы.
«Победа»
Хозяева продолжают удерживать первую позицию в таблице, набрав 22 очка за 11 матчей. Команда находится в отличной форме и выиграла четыре последних матча подряд. На этом отрезке «Победа» забила 8 мячей – в среднем 1.60 за игру – и при этом пропустила 5 (по 1 голу за матч).
Нападающий С. Исаев остаeтся ключевой фигурой в атаке – он отличился трижды за 10 матчей. Команда демонстрирует стабильную реализацию моментов и надeжную игру в обороне, что делает еe фаворитом предстоящего матча. Особенно стоит отметить уверенность в домашних матчах – команда выглядит собранно и редко отпускает инициативу.
«Нарт»
Гости занимают 9-ю строчку с 13 очками и, несмотря на невысокое положение в таблице, подходят к матчу после яркой победы 3:0 над «Динамо-2 Махачкала». Форвард Руслан Суанов остаeтся главным козырем атаки – он забил 3 мяча за 9 матчей.
В последних 5 встречах «Нарт» забил 5 голов (1.00 в среднем за игру) и пропустил всего 3 (0.60). Это демонстрирует качественную работу обороны, особенно в выездных матчах. Команда умеет терпеть и использовать свои моменты, но стабильно бороться с лидерами пока не удаeтся.
Факты о командах:
«Победа»
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Побеждает в 4 последних матчах
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В среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
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Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
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Забивает в 4 последних матчах подряд
«Нарт»
- Победа 3:0 в последнем матче
- В среднем 1.00 гола за матч (последние 5 туров)
- Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
- Не пропустил в 2 из 3 последних матчей
Прогноз на матч «Победа» – «Нарт»
Хозяева подходят к матчу в оптимальной форме, стабильно побеждая и забивая. «Нарт», несмотря на победу в последнем туре, всe же уступает по уровню организации игры и результативности. Учитывая высокую эффективность «Победы» в атаке, а также умение «Нарта» сдерживать давление, ожидается не слишком результативный матч с минимальным преимуществом хозяев.
Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Победы».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:0 в пользу «Победы» – коэффициент 6.00
- Победа «Победы» с форой (-1) – коэффициент 2.25
- Индивидуальный тотал «Победы» больше 1.5 – коэффициент 1.95