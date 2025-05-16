17 мая в рамках десятого тура Второй лиги Б на стадионе в Махачкале сойдутся аутсайдер турнира «Динамо-2 Махачкала» и уверенно идущая в верхней части таблицы «Победа». Команды подходят к встрече в кардинально разной форме: хозяева находятся в глубоком кризисе, а гости продолжают борьбу за топ-5.
«Динамо-2 Махачкала»
Махачкалинский дубль продолжает ставить антирекорды. Всего одно очко после девяти туров и ни одной победы – худший показатель во всей лиге. Команда проиграла 13 матчей подряд, а их оборона – настоящая катастрофа: 16 пропущенных мячей в последних пяти турах (в среднем по 3.20 за игру). В атаке также полный провал: ни одного гола за последние пять встреч, при этом команду не спасает ни домашний стадион, ни единичные попытки атаковать.
Единственный гол в сезоне забил Ибрагим Яхьяев, и на этом всe. Даже с середняками или соседями по таблице «Динамо-2» выглядит слабее, не демонстрируя ни слаженности, ни уверенности.
«Победа»
«Победа» продолжает подтверждать статус крепкого середняка и претендента на продвижение в таблице. С 16 очками команда занимает шестую строчку, выиграв четыре из последних пяти матчей. После победы над «Астраханью» (2:1), «Победа» укрепилась психологически, а атакующие действия команды стали более разнообразными.
За пять туров гости забили шесть мячей, при этом допустив всего пять пропущенных – сбалансированная статистика, позволяющая рассчитывать на победу в матчах с явными аутсайдерами. Лучший бомбардир Сулейман Исаев стабильно находит моменты, и против хаотичной обороны «Динамо-2» он снова может стать ключевым фактором.
Факты о командах
«Динамо-2 Махачкала»
- 1 очко в 9 матчах
- 13 поражений подряд
- В среднем 3.20 пропущенных за матч
- 0 голов за 5 последних игр
- Забивала в 6 из 8 матчей до последней серии
«Победа»
- 16 очков в 9 турах, 6-е место
- Победы в 3 из 4 последних матчей
- В среднем 1.20 забитых и 1.00 пропущенных за игру
- Забивает в 5 из 7 последних матчей
- Уверенно обыгрывает команды из нижней части таблицы
Прогноз на матч «Динамо-2 Махачкала» – «Победа»
Все статистические и игровые показатели говорят в пользу гостей. «Динамо-2» не демонстрирует никаких признаков улучшения формы – команда не забивает, легко пропускает и проигрывает без борьбы. «Победа», напротив, собрана, эффективна и умеет добиваться результата в матчах с такими соперниками.
Даже минимальные усилия со стороны гостей должны привести к положительному исходу. Наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Победы» всухую, с комфортным преимуществом в один-два мяча.
Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Победы».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 0:2 в пользу «Победы» – коэффициент 7.00
- Победа «Победы» – коэффициент 1.65
- Индивидуальный тотал «Динамо-2 Махачкала» меньше 0.5 – коэффициент 1.90