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Прогноз на точный счёт матча «Динамо-2 Махачкала» – «Победа»: Вторая лига Б, 17 мая 2025

16 мая 2025 12:24
Динамо-2 Мх - Победа
17 мая 2025, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Перейти в онлайн матча
7.00
Точный счёт 0:2 в пользу «Победы»
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17 мая в рамках десятого тура Второй лиги Б на стадионе в Махачкале сойдутся аутсайдер турнира «Динамо-2 Махачкала» и уверенно идущая в верхней части таблицы «Победа». Команды подходят к встрече в кардинально разной форме: хозяева находятся в глубоком кризисе, а гости продолжают борьбу за топ-5.

«Динамо-2 Махачкала»

Махачкалинский дубль продолжает ставить антирекорды. Всего одно очко после девяти туров и ни одной победы – худший показатель во всей лиге. Команда проиграла 13 матчей подряд, а их оборона – настоящая катастрофа: 16 пропущенных мячей в последних пяти турах (в среднем по 3.20 за игру). В атаке также полный провал: ни одного гола за последние пять встреч, при этом команду не спасает ни домашний стадион, ни единичные попытки атаковать.

Единственный гол в сезоне забил Ибрагим Яхьяев, и на этом всe. Даже с середняками или соседями по таблице «Динамо-2» выглядит слабее, не демонстрируя ни слаженности, ни уверенности.

«Победа»

«Победа» продолжает подтверждать статус крепкого середняка и претендента на продвижение в таблице. С 16 очками команда занимает шестую строчку, выиграв четыре из последних пяти матчей. После победы над «Астраханью» (2:1), «Победа» укрепилась психологически, а атакующие действия команды стали более разнообразными.

За пять туров гости забили шесть мячей, при этом допустив всего пять пропущенных – сбалансированная статистика, позволяющая рассчитывать на победу в матчах с явными аутсайдерами. Лучший бомбардир Сулейман Исаев стабильно находит моменты, и против хаотичной обороны «Динамо-2» он снова может стать ключевым фактором.

Факты о командах

«Динамо-2 Махачкала»

  • 1 очко в 9 матчах
  • 13 поражений подряд
  • В среднем 3.20 пропущенных за матч
  • 0 голов за 5 последних игр
  • Забивала в 6 из 8 матчей до последней серии

«Победа»

  • 16 очков в 9 турах, 6-е место
  • Победы в 3 из 4 последних матчей
  • В среднем 1.20 забитых и 1.00 пропущенных за игру
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • Уверенно обыгрывает команды из нижней части таблицы

Личные встречи
25% (1)
25% (1)
50% (2)
3
Забитых мячей
5
0.75
В среднем за матч
1.25
1:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Победа
0 : 0
06.10.2024
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Динамо-2 Мх
1 : 3
06.06.2024
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Победа
0 : 1
03.09.2023
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Динамо-2 Мх
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23.07.2023
Победа

Прогноз на матч «Динамо-2 Махачкала» – «Победа»

Все статистические и игровые показатели говорят в пользу гостей. «Динамо-2» не демонстрирует никаких признаков улучшения формы – команда не забивает, легко пропускает и проигрывает без борьбы. «Победа», напротив, собрана, эффективна и умеет добиваться результата в матчах с такими соперниками.

Даже минимальные усилия со стороны гостей должны привести к положительному исходу. Наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Победы» всухую, с комфортным преимуществом в один-два мяча.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Победы».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:2 в пользу «Победы» – коэффициент 7.00
  • Победа «Победы» – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Динамо-2 Махачкала» меньше 0.5 – коэффициент 1.90

7.00
Точный счёт 0:2 в пользу «Победы»
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Победа Динамо-2 Мх
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