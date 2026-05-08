Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Победа - Динамо-2 Мх: обзор матча 08 мая 2026

Победа
08.05.2026, пятница, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
3 : 0
Завершен
Динамо-2 Мх
12' И. Вагабов 59' И. Вагабов 80' А. Сайтиев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Победа - Динамо-2 Мх
Завершен
Замена
Мухаммад Ибрагимов ️️️️➡️️ Ислам Вагабов
87'
84'
Замена
Камиль Таштемиров ️️️️➡️️ Саид Седрединов
80'
Желтая карточка
Ризван Ильясов
ГОЛ! 3:0! Абдурахман Сайтиев
Пас отдал Ислам Вагабов
80'
Замена
Мутаалим Магомедов ️️️️➡️️ Лабазан Лабазанов
77'
Замена
Ахмед Джабраилов ️️️️➡️️ Максим Азаренков
77'
71'
Замена
Рамазан Алиев ️️️️➡️️ Нияз Гюльмагомедов
62'
Замена
Саид Седрединов ️️️️➡️️ Даниял Алиев
ГОЛ! 2:0! Ислам Вагабов
Пас отдал Темирхан Битаров
59'
Замена
Ахмед Исмаилов ️️️️➡️️ Самад Курбанов
56'
ГОЛ! 1:0! Ислам Вагабов
Пас отдал Артур Авагумян
12'
Замена
Абдурахман Сайтиев ️️️️➡️️ Артур Авагумян
0'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Победа
16
Алимсултан Султаналиев
ВР
63
Руслан Салимов
ЛЗ
11
Лабазан Лабазанов
ЛЗ
25
Максим Азаренков
ЛЗ
5
Амин Сулебанов
ЦЗ
6
Давид Цаллагов
ПЗ
14
Антон Жига
ПЗ
10
Темирхан Битаров
ПЗ
19
Самад Курбанов
ЦП
9
Ислам Вагабов
ЦФ
29
Артур Авагумян
ЦФ
Главный тренер
Леван Гвазава
Динамо-2 Мх
36
Зайнудин Зайнудинов
ВР
5
Нияз Гюльмагомедов
ЛЗ
7
Ахмед Сулейманов
ЛЗ
26
Элифхан Агабеков
ЦЗ
4
Вагаб Будайханов
ПЗ
44
Ризван Ильясов
ПЗ
20
Даниял Алиев
ЛП
28
Амин Гокгозов
ЦП
17
Муса Манучев
ПП
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
98
Гаджи Будунов
ЦФ
Главный тренер
Магомедрасул Ахмедов
Победа
74
Абдурахман Сайтиев
ЦЗ
93
Мухаммад Телевов
ЦЗ
24
Султан Магомедов
ЦЗ
20
Сергей Капанжи
ЦЗ
6
Мухаммад Ибрагимов
ЦЗ
8
Мутаалим Магомедов
ЦЗ
85
Эдуард Алборов
ЦЗ
66
Ахмед Джабраилов
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ЦЗ
15
Абдурахман Абдулаев
ЦЗ
85
Яков Заруцкий
ЦЗ
22
Ахмед Исмаилов
ЦЗ
Динамо-2 Мх
39
Гаджи Ибрагимов
ЦЗ
66
Али Гулин
ЦЗ
18
Андрей Ляшов
ЦЗ
97
Камиль Таштемиров
ЦЗ
93
Саид Седрединов
ЦЗ
49
Ислам Михтеев
ЦЗ
91
Рамазан Алиев
ЦЗ
3-2-1-2
16
Султаналиев
63
Салимов
11
Лабазанов
5
Сулебанов
25
Азаренков
10
Битаров
19
Курбанов
29
Авагумян
9
Вагабов
3-2-3-2
36
Зайнудинов
4
Будайханов
5
Гюльмагомедов
26
Агабеков
44
Ильясов
7
Сулейманов
17
Манучев
28
Гокгозов
20
Алиев
98
Будунов
11
Магомедов
29
Авагумян
74
Сайтиев
74
Сайтиев
29
Авагумян
9
Вагабов
6
Ибрагимов
6
Ибрагимов
9
Вагабов
11
Лабазанов
8
Магомедов
8
Магомедов
11
Лабазанов
25
Азаренков
66
Джабраилов
66
Джабраилов
25
Азаренков
19
Курбанов
22
Исмаилов
22
Исмаилов
19
Курбанов
Седрединов
97
Таштемиров
97
Таштемиров
Седрединов
20
Алиев
93
Седрединов
93
Седрединов
20
Алиев
5
Гюльмагомедов
91
Алиев
91
Алиев
5
Гюльмагомедов
Остались в запасе
Победа
Динамо-2 Мх
93
Мухаммад Телевов
ЦЗ
24
Султан Магомедов
ЦЗ
20
Сергей Капанжи
ЦЗ
85
Эдуард Алборов
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ЦЗ
15
Абдурахман Абдулаев
ЦЗ
85
Яков Заруцкий
ЦЗ
Главный тренер
Леван Гвазава
39
Гаджи Ибрагимов
ЦЗ
66
Али Гулин
ЦЗ
18
Андрей Ляшов
ЦЗ
49
Ислам Михтеев
ЦЗ
Главный тренер
Магомедрасул Ахмедов
Остались в запасе
93
Мухаммад Телевов
ЦЗ
24
Султан Магомедов
ЦЗ
20
Сергей Капанжи
ЦЗ
85
Эдуард Алборов
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ЦЗ
15
Абдурахман Абдулаев
ЦЗ
85
Яков Заруцкий
ЦЗ
Остались в запасе
39
Гаджи Ибрагимов
ЦЗ
66
Али Гулин
ЦЗ
18
Андрей Ляшов
ЦЗ
49
Ислам Михтеев
ЦЗ
Главный тренер
Леван Гвазава
Главный тренер
Магомедрасул Ахмедов
Статистика матча Победа - Динамо-2 Мх
1
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
8
Нарушения
10
10
Офсайды
2
1
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
1
1
Информация о матче
Стадион:
им. А. С. Муртазалиева
Новости команд
Все
Победа
Динамо-2 Мх
«Динамо-2 Махачкала» – «Кызылташ»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.9
20 июня
«Победа Хасавюрт» – «ПСК»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.60
19 июня
«Севастополь» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.95
12 июня
«Рубин» Ялта – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Победа Хасавюрт» – «ПСК»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.60
19 июня
«Севастополь» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.95
12 июня
«Шахтер Донецк» – «Победа»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.90
29 мая
«Победа» – «Динамо-2» Махачкала: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.90
7 мая
«Победа» – «Севастополь»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.95
2025.11.21 15:42
«Динамо-2 Махачкала» – «Кызылташ»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.9
20 июня
«Рубин» Ялта – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 2
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Ростов-2» – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.98
29 мая
«Победа» – «Динамо-2» Махачкала: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.90
7 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Победа
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Победа
2 : 2
04.07.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Чайка-М
3 : 0
27.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
27.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Динамо-2 Мх
2 : 3
21.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Победа
2 : 2
04.07.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
27.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Победа
0 : 0
20.06.2026
ПСК
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Севастополь
2 : 1
13.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Победа
4 : 0
06.06.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
05.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Чайка-М
3 : 0
27.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Динамо-2 Мх
2 : 3
21.06.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Рубин Я
0 : 0
13.06.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх
2 : 1
07.06.2026
Заря Луганск РФ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+