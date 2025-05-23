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Прогноз на точный счёт матча «Победа» – «Кубань Холдинг»: Вторая лига Б, 24 мая 2025

23 мая 2025 11:01
Победа - Кубань Холдинг
24 мая 2025, суббота 16:30 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
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6.40
Точный счёт 1:2 в пользу «Кубань Холдинг»
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24 мая на стадионе в Хасавюрте состоится центральный матч 11-го тура Второй лиги Б, где местная «Победа» примет лидера турнира – «Кубань Холдинг». Обе команды подходят к игре в отличной форме, с сериями без поражений и высокой результативностью. Для хозяев это шанс приблизиться к вершине таблицы, а для гостей – укрепить лидерство. Противостояние обещает быть боевым и насыщенным моментами с обеих сторон.

«Победа»

Команда занимает четвeртое место с 19 очками, всего на три меньше, чем у лидера. В последних турах «Победа» поймала уверенный ритм и одержала три победы подряд: над «Астраханью», «Ангуштом» и «Динамо-2 Махачкала». За пять последних матчей команда забила 8 голов (в среднем 1.60 за игру), пропустив 5. Коллектив хорошо комбинирует в центре поля и умеет ловить соперника на ошибках. Нападающий Исаев – один из самых стабильных игроков, но в целом сила команды в слаженности линий и умении доводить атаки до завершения.

«Кубань Холдинг»

Команда из Краснодарского края идeт первой в таблице с 22 очками. За 10 туров забито уже 23 мяча – лучший показатель в лиге. Коллектив не проигрывает уже 8 матчей подряд и стабильно забивает: в 5 последних встречах на счету 10 голов (2.00 в среднем), при этом пропущено 5 (1.00 в среднем). Лидер атак – Аслан Дашаев, но опасность исходит сразу от нескольких игроков. Несмотря на внушительные результаты, команда не безупречна в обороне, о чeм говорит серия из трeх матчей подряд с пропущенными мячами.

Факты о командах:

«Победа»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • В последних 5 матчах: 8 забитых (1.60), 5 пропущенных (1.00)
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Уверенно действует дома: 3 победы в 4 домашних матчах

«Кубань Холдинг»

  • Не проигрывает в 8 матчах
  • Забивает в каждом из 8 последних матчей
  • В последних 5 матчах: 10 голов (2.00), 5 пропущенных (1.00)
  • Пропускает в 3 матчах подряд

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
3
Забитых мячей
1
1.5
В среднем за матч
0.5
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:0
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 1
26.10.2024
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Победа
2 : 0
25.06.2024
Кубань Холдинг

Прогноз на матч «Победа» – «Кубань Холдинг»

Обе команды играют результативно, но при этом допускают моменты у своих ворот. В силу домашнего преимущества «Победа» наверняка попытается навязать борьбу лидеру, что добавит открытости матчу. «Кубань Холдинг» располагает лучшей атакой турнира и способен вскрыть любую оборону, но хозяева в текущей форме вряд ли останутся без гола. Матч ожидается обоюдно острым, с перевесом в пользу гостей за счeт индивидуального мастерства и глубины состава.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Кубань Холдинг»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Кубань Холдинг» на коэффициент 6.40
  • Обе команды забьют – Да на коэффициент 1.78
  • Победа «Кубань Холдинг» на коэффициент 2.05

6.40
Точный счёт 1:2 в пользу «Кубань Холдинг»
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Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Кубань Холдинг Победа
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