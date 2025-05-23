24 мая на стадионе в Хасавюрте состоится центральный матч 11-го тура Второй лиги Б, где местная «Победа» примет лидера турнира – «Кубань Холдинг». Обе команды подходят к игре в отличной форме, с сериями без поражений и высокой результативностью. Для хозяев это шанс приблизиться к вершине таблицы, а для гостей – укрепить лидерство. Противостояние обещает быть боевым и насыщенным моментами с обеих сторон.

«Победа»

Команда занимает четвeртое место с 19 очками, всего на три меньше, чем у лидера. В последних турах «Победа» поймала уверенный ритм и одержала три победы подряд: над «Астраханью», «Ангуштом» и «Динамо-2 Махачкала». За пять последних матчей команда забила 8 голов (в среднем 1.60 за игру), пропустив 5. Коллектив хорошо комбинирует в центре поля и умеет ловить соперника на ошибках. Нападающий Исаев – один из самых стабильных игроков, но в целом сила команды в слаженности линий и умении доводить атаки до завершения.

«Кубань Холдинг»

Команда из Краснодарского края идeт первой в таблице с 22 очками. За 10 туров забито уже 23 мяча – лучший показатель в лиге. Коллектив не проигрывает уже 8 матчей подряд и стабильно забивает: в 5 последних встречах на счету 10 голов (2.00 в среднем), при этом пропущено 5 (1.00 в среднем). Лидер атак – Аслан Дашаев, но опасность исходит сразу от нескольких игроков. Несмотря на внушительные результаты, команда не безупречна в обороне, о чeм говорит серия из трeх матчей подряд с пропущенными мячами.

Факты о командах:

«Победа»

Побеждает в 3 последних матчах

В последних 5 матчах: 8 забитых (1.60), 5 пропущенных (1.00)

Забивает в 3 матчах подряд

Уверенно действует дома: 3 победы в 4 домашних матчах

«Кубань Холдинг»

Не проигрывает в 8 матчах

Забивает в каждом из 8 последних матчей

В последних 5 матчах: 10 голов (2.00), 5 пропущенных (1.00)

Пропускает в 3 матчах подряд

Личные встречи 50% (1) 50% (1) 0% (0) 3 Забитых мячей 1 1.5 В среднем за матч 0.5 2:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 2:0 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 31 тур Кубань Холдинг 1 : 1 Победа Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур Победа 2 : 0 Кубань Холдинг

Прогноз на матч «Победа» – «Кубань Холдинг»

Обе команды играют результативно, но при этом допускают моменты у своих ворот. В силу домашнего преимущества «Победа» наверняка попытается навязать борьбу лидеру, что добавит открытости матчу. «Кубань Холдинг» располагает лучшей атакой турнира и способен вскрыть любую оборону, но хозяева в текущей форме вряд ли останутся без гола. Матч ожидается обоюдно острым, с перевесом в пользу гостей за счeт индивидуального мастерства и глубины состава.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Кубань Холдинг»

Рекомендованные ставки: