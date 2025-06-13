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Прогноз на точный счёт матча «Победа» – «Сочи-2»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года

13 июня 2025 9:39
Победа - Сочи-2
14 июн. 2025, суббота 01:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
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6.50
Точный счёт 1:1
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14 июня в 14-м туре Второй лиги Б на поле сойдутся два середняка текущего розыгрыша – «Победа Хасавюрт» и «Сочи-2». Обе команды переживают не лучшие отрезки в чемпионате, и матч обещает быть напряжeнным, с борьбой за очки в равной игре.

«Победа Хасавюрт»

Команда занимает 4-е место с 22 очками после 13 туров. Однако последние результаты вызывают тревогу: два подряд домашних поражения (по 0:1) и лишь одна победа в последних пяти матчах. При этом хасавюртовцы забили 5 и пропустили также 5 голов, что говорит о нейтральной разнице и отсутствии резких перепадов в игре. Средняя результативность – 1.0 забитого и 1.0 пропущенного мяча за матч. Команда регулярно допускает ошибки в обороне: она пропускала в семи из девяти последних встреч.

«Сочи-2»

Резервы южан занимают 7-е место с 19 очками, отставая всего на три пункта от соперника. Команда находится в более затяжном кризисе: три последних матча закончились без побед, включая два поражения подряд с одинаковым счeтом 0:1. Несмотря на наличие результативного форварда Дениса Рубанова (6 мячей в 12 матчах), «Сочи-2» стабильно пропускает – 4 пропущенных в 5 последних играх и отсутствие «сухих» матчей в трeх последних турах. Средняя результативность – 1.2 забитых и 0.8 пропущенных за игру.

Факты о командах

«Победа Хасавюрт»

  • 2 поражения подряд
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей
  • 5 голов в 5 матчах (1.0 в среднем)
  • 5 пропущенных мячей (1.0 в среднем)

«Сочи-2»

  • Без побед в 3 последних матчах
  • Пропускает в каждом из 3 последних матчей
  • 6 забитых мячей в 5 играх (1.2 в среднем)
  • 4 пропущенных (0.8 в среднем)

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Сочи-2
1 : 1
28.03.2025
Победа

Прогноз на матч

Обе команды в последних турах испытывают сложности с результатами, но по стилю и статистике выглядят довольно схожими. «Победа Хасавюрт» играет прагматично, редко забивая больше одного мяча, однако при этом и не проваливается в защите. «Сочи-2» обладает чуть более острым нападением, но нестабильна в обороне. Прогнозируем осторожный футбол с небольшим количеством голов. Вероятнее всего, исход будет решeн одним мячом, а ничья выглядит вполне вероятной.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.75
  • Ничья в матче – коэффициент 3.30

6.50
Точный счёт 1:1
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Сочи-2 Победа
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