14 июня в 14-м туре Второй лиги Б на поле сойдутся два середняка текущего розыгрыша – «Победа Хасавюрт» и «Сочи-2». Обе команды переживают не лучшие отрезки в чемпионате, и матч обещает быть напряжeнным, с борьбой за очки в равной игре.

«Победа Хасавюрт»

Команда занимает 4-е место с 22 очками после 13 туров. Однако последние результаты вызывают тревогу: два подряд домашних поражения (по 0:1) и лишь одна победа в последних пяти матчах. При этом хасавюртовцы забили 5 и пропустили также 5 голов, что говорит о нейтральной разнице и отсутствии резких перепадов в игре. Средняя результативность – 1.0 забитого и 1.0 пропущенного мяча за матч. Команда регулярно допускает ошибки в обороне: она пропускала в семи из девяти последних встреч.

«Сочи-2»

Резервы южан занимают 7-е место с 19 очками, отставая всего на три пункта от соперника. Команда находится в более затяжном кризисе: три последних матча закончились без побед, включая два поражения подряд с одинаковым счeтом 0:1. Несмотря на наличие результативного форварда Дениса Рубанова (6 мячей в 12 матчах), «Сочи-2» стабильно пропускает – 4 пропущенных в 5 последних играх и отсутствие «сухих» матчей в трeх последних турах. Средняя результативность – 1.2 забитых и 0.8 пропущенных за игру.

Факты о командах

«Победа Хасавюрт»

2 поражения подряд

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

5 голов в 5 матчах (1.0 в среднем)

5 пропущенных мячей (1.0 в среднем)

«Сочи-2»

Без побед в 3 последних матчах

Пропускает в каждом из 3 последних матчей

6 забитых мячей в 5 играх (1.2 в среднем)

4 пропущенных (0.8 в среднем)

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1 Забитых мячей 1 1 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур Сочи-2 1 : 1 Победа

Прогноз на матч

Обе команды в последних турах испытывают сложности с результатами, но по стилю и статистике выглядят довольно схожими. «Победа Хасавюрт» играет прагматично, редко забивая больше одного мяча, однако при этом и не проваливается в защите. «Сочи-2» обладает чуть более острым нападением, но нестабильна в обороне. Прогнозируем осторожный футбол с небольшим количеством голов. Вероятнее всего, исход будет решeн одним мячом, а ничья выглядит вполне вероятной.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки: