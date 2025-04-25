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«Победа» – «Рубин Ялта»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

25 апреля 2025 12:06
Победа - Рубин Я
26 апр. 2025, суббота 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
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1.85
Победа «Победы» – коэффициент 1.85
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26 апреля 2025 года на стадионе в городе Победа состоится матч Вторая лига России между командами «Победа» и «Рубин Ялта». «Победа» постарается использовать домашнее преимущество, чтобы набрать важные очки, в то время как «Рубин Ялта» будет бороться за продолжение своей хорошей серии без поражений.

«Победа»

«Победа» в последнее время демонстрирует стабильные результаты в турнире. С 10 очками после 6 туров команда занимает 8-е место, что является хорошим результатом для клуба в текущем сезоне. Однако игра команды вызывает смешанные впечатления: в последних 5 матчах «Победа» забивает в среднем 1.2 гола за игру, что свидетельствует о довольно атакующем стиле игры. Но важно отметить, что в этих же играх команда пропускает в среднем 1 гол за матч. Примечательно, что «Победа» не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей, что делает еe весьма неудобным соперником на своeм стадионе.

«Рубин Ялта»

«Рубин Ялта» располагается на 5-м месте в таблице с 11 очками, что является хорошим результатом в начале сезона. Команда показывает приличные результаты в последних матчах, не проигрывая в 3 играх подряд. В этих матчах «Рубин Ялта» забивает в среднем 1.0 гола за матч, а пропускает всего 0.6 гола, что делает еe оборону одной из самых стабильных в лиге. В целом, команда демонстрирует хорошую организацию игры и может оказать достойное сопротивление на выезде.

Факты о командах

«Победа»

  • После 6 туров «Победа» набирает 10 очков и занимает 8-е место.
  • Команда не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей.
  • В последних 5 играх «Победа» забивает в среднем 1.2 гола за матч и пропускает 1 гол.
  • Лучшими бомбардирами являются игроки атаки, которые стабильно помогают команде.

«Рубин Ялта»

  • С 11 очками после 6 туров, «Рубин Ялта» располагается на 5-м месте в турнирной таблице.
  • В последних 5 матчах команда пропускает в среднем 0.6 гола.
  • За эти же игры «Рубин Ялта» забивает 1 гол за матч.
  • Команда не проигрывает в 3 последних матчах, что позволяет ей показывать стабильность.

Личные встречи
0% (0)
50% (1)
50% (1)
0
Забитых мячей
2
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 25 тур
Рубин Я
2 : 0
14.09.2024
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Победа
0 : 0
19.05.2024
Рубин Я

Прогноз на матч «Победа» – «Рубин Ялта»

Исходя из текущей формы команд, «Победа» выглядит фаворитом встречи, особенно учитывая их стабильные результаты на домашнем стадионе. Однако «Рубин Ялта» не раз демонстрировал крепкую защиту и может оказать серьезное сопротивление. Ожидается, что матч будет конкурентным, но победа хозяев поля кажется более вероятным исходом. Впрочем, учитывая организованность обороны гостей, маловероятно, что игра завершится с большим количеством голов.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Победы» – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.05
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Рубин Ялта» меньше 1.5 гола – коэффициент 1.95

1.85
Победа «Победы» – коэффициент 1.85
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Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Рубин Я Победа
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