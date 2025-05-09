10 мая нас ждет интересный поединок во Второй лиге Б, где встретятся две команды из верхней части таблицы: «Победа» принимает на своем поле «Динамо Ставрополь». Обе команды демонстрируют хорошие результаты и уверенно идут по дистанции турнира. «Победа» пока занимает 2-е место и имеет лучшую серию побед в чемпионате, а «Динамо Ставрополь» дышит в спину, находясь на 4-й позиции и не проигрывая уже 5 матчей подряд. Матч обещает быть упорным и насыщенным моментами.

«Победа»

Команда набрала 16 очков в 8 турах и делит лидерские позиции по количеству побед (5). При этом у «Победы» отмечается стабильность как в атаке, так и в обороне: за последние 5 матчей команда забила 6 мячей и пропустила 5. В домашних встречах «Победа» традиционно играет более уверенно: в 5 из 7 последних матчей дома команда забивала минимум один мяч. Однако при этом нельзя сказать, что оборона хозяев безупречна – в среднем пропускают 1 гол за игру в последних матчах, что создает риск для итогового результата.

«Динамо Ставрополь»

Гости идут 4-ми с 14 очками и показывают крепкую форму в последних турах. Серия из 5 матчей без поражений, уверенная игра как дома, так и на выезде. «Динамо Ставрополь» стабильно забивает: 9 голов в последних 5 матчах (в среднем 1.80 за игру). Оборона гостей тоже на уровне – всего 3 пропущенных за те же 5 матчей (0.60 за игру). Команда демонстрирует хорошую дисциплину и организованность на поле, что позволяет ей брать очки даже в непростых матчах.

Факты о командах:

«Победа»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома.

Забивает в 5 из 7 последних матчей.

В последних 5 матчах забила 6 голов (1.20 в среднем).

Пропускает в последних 5 матчах (1.00 за игру).

«Динамо Ставрополь»

Не проигрывает в 5 последних матчах.

Забивает в 5 последних матчах.

В последних 5 матчах забила 9 голов (1.80 за игру).

Пропускает в последних 5 матчах 0.60 гола за игру.

Личные встречи 40% (2) 20% (1) 40% (2) 9 Забитых мячей 8 1.8 В среднем за матч 1.6 4:0 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур Победа 1 : 2 Динамо Ставрополь Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 32 тур Победа 4 : 0 Динамо Ставрополь Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур Динамо Ставрополь 4 : 1 Победа Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур Победа 1 : 0 Динамо Ставрополь Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур Динамо Ставрополь 2 : 2 Победа

Прогноз на матч «Победа» – «Динамо Ставрополь»

Матч обещает быть напряженным, учитывая текущие показатели обеих команд. «Победа» сильна дома и, вероятно, снова сможет поразить ворота соперника, однако и «Динамо Ставрополь» в хорошей форме и вряд ли уйдет без забитого мяча. Ожидается упорная борьба с забитыми мячами с обеих сторон и минимальным перевесом одной из команд. Основной сценарий – ничейный результат или минимальная победа гостей за счет их большей стабильности в защите и чуть лучшей формы атаки в последних турах.

Прогноз на точный счет: 1:1.

Рекомендованные ставки: