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Прогноз на точный счет матча «Победа» – «Динамо Ставрополь»: Вторая лига Б, 10 мая 2025

09 мая 2025 11:49
Победа - Динамо Ставрополь
10 мая 2025, суббота 15:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
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6.0
Точный счет 1:1
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10 мая нас ждет интересный поединок во Второй лиге Б, где встретятся две команды из верхней части таблицы: «Победа» принимает на своем поле «Динамо Ставрополь». Обе команды демонстрируют хорошие результаты и уверенно идут по дистанции турнира. «Победа» пока занимает 2-е место и имеет лучшую серию побед в чемпионате, а «Динамо Ставрополь» дышит в спину, находясь на 4-й позиции и не проигрывая уже 5 матчей подряд. Матч обещает быть упорным и насыщенным моментами.

«Победа»

Команда набрала 16 очков в 8 турах и делит лидерские позиции по количеству побед (5). При этом у «Победы» отмечается стабильность как в атаке, так и в обороне: за последние 5 матчей команда забила 6 мячей и пропустила 5. В домашних встречах «Победа» традиционно играет более уверенно: в 5 из 7 последних матчей дома команда забивала минимум один мяч. Однако при этом нельзя сказать, что оборона хозяев безупречна – в среднем пропускают 1 гол за игру в последних матчах, что создает риск для итогового результата.

«Динамо Ставрополь»

Гости идут 4-ми с 14 очками и показывают крепкую форму в последних турах. Серия из 5 матчей без поражений, уверенная игра как дома, так и на выезде. «Динамо Ставрополь» стабильно забивает: 9 голов в последних 5 матчах (в среднем 1.80 за игру). Оборона гостей тоже на уровне – всего 3 пропущенных за те же 5 матчей (0.60 за игру). Команда демонстрирует хорошую дисциплину и организованность на поле, что позволяет ей брать очки даже в непростых матчах.

Факты о командах:

«Победа»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома.
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей.
  • В последних 5 матчах забила 6 голов (1.20 в среднем).
  • Пропускает в последних 5 матчах (1.00 за игру).

«Динамо Ставрополь»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах.
  • Забивает в 5 последних матчах.
  • В последних 5 матчах забила 9 голов (1.80 за игру).
  • Пропускает в последних 5 матчах 0.60 гола за игру.

Личные встречи
40% (2)
20% (1)
40% (2)
9
Забитых мячей
8
1.8
В среднем за матч
1.6
4:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Победа
1 : 2
10.05.2025
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 32 тур
Победа
4 : 0
02.11.2024
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Динамо Ставрополь
4 : 1
30.06.2024
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Победа
1 : 0
19.11.2023
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 4 тур
Динамо Ставрополь
2 : 2
05.11.2023
Победа

Прогноз на матч «Победа» – «Динамо Ставрополь»

Матч обещает быть напряженным, учитывая текущие показатели обеих команд. «Победа» сильна дома и, вероятно, снова сможет поразить ворота соперника, однако и «Динамо Ставрополь» в хорошей форме и вряд ли уйдет без забитого мяча. Ожидается упорная борьба с забитыми мячами с обеих сторон и минимальным перевесом одной из команд. Основной сценарий – ничейный результат или минимальная победа гостей за счет их большей стабильности в защите и чуть лучшей формы атаки в последних турах.

Прогноз на точный счет: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 1:1 – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Динамо Ставрополь» больше 1.0 – коэффициент 2.05
  • Двойной шанс «Динамо Ставрополь» (X2) – коэффициент 1.60

6.0
Точный счет 1:1
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Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Динамо Ставрополь Победа
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