Матч 25-го тура Второй лиги России пройдет на стадионе «Авангард», где «Рубин Ялта» примет команду «Победа Хасавюрт». «Рубин Ялта» располагается на 5-м месте с 40 очками, в то время как «Победа Хасавюрт» идет 15-й с 22 очками. Хозяева находятся в хорошей форме, тогда как гости показывают нестабильные результаты, что делает «Рубин» фаворитом этого противостояния.

Анализ команды «Рубин Ялта»

Под руководством Алексея Грачева «Рубин Ялта» демонстрирует стабильные результаты. Команда не проигрывает в 5 последних матчах и сохраняет оборону на высоком уровне, не пропустив в 3 последних играх. Атака «Рубина» также в порядке – 9 забитых мячей за 5 игр, в среднем 1.80 гола за матч. Вадим Зубавленко является ключевым игроком в атаке, забив 8 голов в 16 матчах.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 1.80 гола за игру

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру

Не пропускает в 3 последних матчах

Анализ команды «Победа Хасавюрт»

Под руководством Исмаила Халинбекова «Победа Хасавюрт» борется за выживание в нижней части таблицы. В последних 5 матчах команда забила 5 голов, в среднем по 1 голу за игру, но и пропустила столько же. Команда показывает нестабильную игру, хотя их лучшим бомбардиром является Z. Maysultanov с 5 голами в 19 матчах.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 1.00 гола за игру

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Выиграл 2 из последних 5 матчей

Тактический разбор

«Рубин Ялта» уверенно контролирует игру благодаря своей стабильной обороне и продуктивной атаке. Сильной стороной является игра на своем поле, где команда демонстрирует хорошие результаты и сохраняет свои ворота «сухими» на протяжении нескольких матчей.

«Победа Хасавюрт» проводит сложный сезон, и хотя команда недавно выиграла два матча, их атакующий потенциал ограничен. Команде будет сложно пробить оборону «Рубина», особенно на его поле.

Личные встречи

19.05.2024 – «Победа Хасавюрт» 0:0 «Рубин Ялта»

Прошлая встреча между командами завершилась нулевой ничьей, но на этот раз «Рубин Ялта» в более сильной форме.

Коэффициенты букмекера:

Победа «Рубина»: 1.65

Ничья: 3.80

Победа «Победы»: 5.00

Рекомендации для ставок:

Наиболее безопасная ставка: Победа «Рубина» (1.65). Стабильная форма команды и сильная оборона делают этот исход наиболее вероятным.

Умеренная ставка: Тотал меньше 2.5 голов (1.90). Ожидается, что игра будет с малым количеством голов, учитывая хорошие оборонительные показатели «Рубина».

Более рискованная ставка: Точный счет 2:0 в пользу «Рубина» (6.00). «Рубин Ялта» имеет все шансы на уверенную победу.

Рекомендация: Победа «Рубина» за коэффициент 1.65.