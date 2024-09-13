Матч 25-го тура Второй лиги России пройдет на стадионе «Авангард», где «Рубин Ялта» примет команду «Победа Хасавюрт». «Рубин Ялта» располагается на 5-м месте с 40 очками, в то время как «Победа Хасавюрт» идет 15-й с 22 очками. Хозяева находятся в хорошей форме, тогда как гости показывают нестабильные результаты, что делает «Рубин» фаворитом этого противостояния.
Анализ команды «Рубин Ялта»
Под руководством Алексея Грачева «Рубин Ялта» демонстрирует стабильные результаты. Команда не проигрывает в 5 последних матчах и сохраняет оборону на высоком уровне, не пропустив в 3 последних играх. Атака «Рубина» также в порядке – 9 забитых мячей за 5 игр, в среднем 1.80 гола за матч. Вадим Зубавленко является ключевым игроком в атаке, забив 8 голов в 16 матчах.
Последние 5 матчей:
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«Динамо Ставрополь» 0:0 «Рубин Ялта»
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«Рубин Ялта» 4:0 «Кубань Холдинг»
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«Астрахань» 0:1 «Рубин Ялта»
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«Рубин Ялта» 2:1 «Ростов-2»
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«Динамо-2 Махачкала» 1:2 «Рубин Ялта»
Ключевые показатели:
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Забивает в среднем 1.80 гола за игру
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Пропускает в среднем 0.40 гола за игру
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Не пропускает в 3 последних матчах
Анализ команды «Победа Хасавюрт»
Под руководством Исмаила Халинбекова «Победа Хасавюрт» борется за выживание в нижней части таблицы. В последних 5 матчах команда забила 5 голов, в среднем по 1 голу за игру, но и пропустила столько же. Команда показывает нестабильную игру, хотя их лучшим бомбардиром является Z. Maysultanov с 5 голами в 19 матчах.
Последние 5 матчей:
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«Победа Хасавюрт» 2:0 «Алания Владикавказ-2»
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«Ангушт» 0:2 «Победа Хасавюрт»
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«Победа Хасавюрт» 0:1 «Дружба»
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«Волгарь» 3:1 «Победа Хасавюрт» (Кубок России)
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«Нарт Черкесск» 1:0 «Победа Хасавюрт»
Ключевые показатели:
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Забивает в среднем 1.00 гола за игру
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Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
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Выиграл 2 из последних 5 матчей
Тактический разбор
«Рубин Ялта» уверенно контролирует игру благодаря своей стабильной обороне и продуктивной атаке. Сильной стороной является игра на своем поле, где команда демонстрирует хорошие результаты и сохраняет свои ворота «сухими» на протяжении нескольких матчей.
«Победа Хасавюрт» проводит сложный сезон, и хотя команда недавно выиграла два матча, их атакующий потенциал ограничен. Команде будет сложно пробить оборону «Рубина», особенно на его поле.
Личные встречи
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19.05.2024 – «Победа Хасавюрт» 0:0 «Рубин Ялта»
Прошлая встреча между командами завершилась нулевой ничьей, но на этот раз «Рубин Ялта» в более сильной форме.
Коэффициенты букмекера:
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Победа «Рубина»: 1.65
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Ничья: 3.80
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Победа «Победы»: 5.00
Рекомендации для ставок:
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Наиболее безопасная ставка: Победа «Рубина» (1.65). Стабильная форма команды и сильная оборона делают этот исход наиболее вероятным.
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Умеренная ставка: Тотал меньше 2.5 голов (1.90). Ожидается, что игра будет с малым количеством голов, учитывая хорошие оборонительные показатели «Рубина».
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Более рискованная ставка: Точный счет 2:0 в пользу «Рубина» (6.00). «Рубин Ялта» имеет все шансы на уверенную победу.
Рекомендация: Победа «Рубина» за коэффициент 1.65.