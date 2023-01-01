Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
4
5
6
8
11
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
29
21
4
4
58
25
33
67
29
19
5
5
53
25
28
62
29
18
6
5
58
27
31
60
29
14
7
8
40
32
8
49
28
15
3
10
51
39
12
48
29
14
5
10
51
39
12
47
29
13
7
9
42
34
8
46
29
13
5
11
39
28
11
44
28
10
8
10
38
33
5
38
29
8
6
15
38
43
-5
30
29
7
7
15
33
45
-12
28
29
8
3
18
27
68
-41
27
28
6
5
17
16
35
-19
23
29
6
2
21
30
69
-39
20
29
4
7
18
23
52
-29
19
12
5
2
5
18
21
-3
17
Команда
3
4
5
6
9
10
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
10
3
2
26
16
10
33
14
10
1
3
27
14
13
31
15
9
3
3
27
15
12
30
15
10
0
5
34
22
12
30
14
9
2
3
34
16
18
29
15
8
4
3
27
12
15
28
14
8
3
3
29
17
12
27
14
7
3
4
21
13
8
24
14
7
2
5
18
9
9
23
14
6
2
6
17
22
-5
20
14
5
4
5
20
17
3
19
14
4
2
8
8
14
-6
14
15
4
2
9
20
33
-13
14
15
3
4
8
12
24
-12
13
14
2
5
7
14
20
-6
11
6
3
1
2
9
8
1
10
Команда
2
4
5
6
9
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
11
1
2
32
9
23
34
14
10
2
2
31
15
16
32
15
9
4
2
26
11
15
31
15
6
3
6
21
19
2
21
14
5
4
5
13
17
-4
19
14
6
1
7
17
23
-6
19
15
5
4
6
13
17
-4
19
15
5
2
8
19
25
-6
17
14
4
5
5
17
17
0
17
14
3
5
6
17
20
-3
14
15
3
2
10
18
26
-8
11
14
2
3
9
8
21
-13
9
15
2
1
12
10
46
-36
7
6
2
1
3
9
13
-4
7
14
1
3
10
11
28
-17
6
14
2
0
12
10
36
-26
6
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире