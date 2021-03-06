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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Спартак-2
Балтика - Спартак-2: обзор матча 06 марта 2021
Балтика
06.03.2021, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
1 : 0
Завершен
Спартак-2
19'
И. Гелоян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Спартак-2
86'
Желтая карточка
А. Воропаев
Замена
С. Джамилов
️️️️
И. Гелоян
77'
Желтая карточка
И. Гелоян
76'
Замена
А. Дудиев
️️️️
К. Ковалев
75'
Замена
М. Маркович
️️️️
М. Маркин
70'
69'
Замена
К. Шильцов
️️️️
М. Игнатов
65'
Замена
В. Шитов
️️️️
П. Роша
Пенальти не реализован!
М. Маркин
44'
ГОЛ! 1:0!
И. Гелоян
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
53
Ян Казаев
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Спартак-2
57
Александр Селихов
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Балтика
1
Давид Волк
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
17
Хуан Мануэль Валенсия
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
10
Дмитрий Плетнев
АП
13
Мирослав Маркович
ЦФ
33
Аллеф
ЦФ
Спартак-2
95
Михаил Волков
ВР
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
3
Илья Детенышев
ЦЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
7
Константин Шильцов
АП
73
Владислав Шитов
ЦФ
4-2-3-1
1
Латышонок
4
Маклаков
20
Юрганов
26
Мещанинов
20
Ковалев
53
Казаев
8
Шаваев
10
Гелоян
6
Кузьмин
10
Альшин
93
Маркин
3-3-3-1
57
Селихов
0
Дьяков
35
Миронов
68
Литвинов
97
Денисов
6
Сунгатулин
36
Воропаев
9
Оганесян
8
Игнатов
32
Роша
88
Ташаев
93
Маркин
13
Маркович
13
Маркович
93
Маркин
10
Гелоян
7
Джамилов
7
Джамилов
10
Гелоян
20
Ковалев
8
Дудиев
8
Дудиев
20
Ковалев
8
Игнатов
7
Шильцов
7
Шильцов
8
Игнатов
32
Роша
73
Шитов
73
Шитов
32
Роша
Остались в запасе
Балтика
Спартак-2
56
Виктор Демьянов
ОП
1
Давид Волк
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
77
Владислав Лазарев
АП
17
Хуан Мануэль Валенсия
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
33
Аллеф
ЦФ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
Главный тренер
Евгений Калешин
95
Михаил Волков
ВР
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
3
Илья Детенышев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
56
Виктор Демьянов
ОП
1
Давид Волк
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
77
Владислав Лазарев
АП
17
Хуан Мануэль Валенсия
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
33
Аллеф
ЦФ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
3
Илья Детенышев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Балтика - Спартак-2
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Стадион:
Ростех Арена
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