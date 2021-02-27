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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Динамо Бр
Спартак-2 - Динамо Бр: обзор матча 27 февраля 2021
Спартак-2
27.02.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Бр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Динамо Бр
89'
Замена
В. Сорокин
️️️️
Н. Муромский
86'
Замена
️️️️
П. Баранов
Замена
К. Шильцов
️️️️
Ф. Сунгатулин
83'
72'
Замена
Д. Агуреев
️️️️
Д. Пикатов
59'
Замена
А. Радченко
️️️️
Д. Дибиргаджиев
59'
Замена
️️️️
В. Дрогунов
53'
Желтая карточка
В. Дрогунов
Замена
В. Шитов
️️️️
А. Ташаев
46'
Желтая карточка
А. Ташаев
44'
23'
Желтая карточка
Д. Дибиргаджиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
57
Александр Селихов
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Динамо Бр
96
Алексей Кузнецов
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
3
Данил Луппа
ЦЗ
10
Никита Муромский
ЛВ
21
Александр Крючков
ОП
4
Павел Баранов
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
10
Николай Мараев
ПВ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Спартак-2
95
Михаил Волков
ВР
1
Антон Шитов
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
17
Илья Голятов
ЦФ
Динамо Бр
95
Денис Вамбольт
ВР
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
47
Никита Глушков
ЦП
77
Гиорги Горозия
АП
9
Даниил Агуреев
ПВ
39
Максим Данилин
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
3-3-3-1
57
Селихов
0
Дьяков
68
Литвинов
35
Миронов
36
Воропаев
6
Сунгатулин
97
Денисов
32
Роша
8
Игнатов
9
Оганесян
88
Ташаев
3-1-2-3-1
96
Кузнецов
23
Васильев
3
Луппа
10
Дрогунов
21
Крючков
4
Рухаиа
4
Баранов
10
Мараев
20
Пикатов
10
Муромский
9
Дибиргаджиев
88
Ташаев
73
Шитов
73
Шитов
88
Ташаев
6
Сунгатулин
7
Шильцов
7
Шильцов
6
Сунгатулин
10
Муромский
14
Сорокин
14
Сорокин
10
Муромский
20
Пикатов
9
Агуреев
9
Агуреев
20
Пикатов
9
Дибиргаджиев
27
Радченко
27
Радченко
9
Дибиргаджиев
Остались в запасе
Спартак-2
Динамо Бр
17
Илья Голятов
ЦФ
17
Виталий Шитов
ПВ
21
Степан Мельников
ЛВ
27
Ильяс Муминов
ЦП
83
Максим Лайкин
ОП
3
Илья Детенышев
ЦЗ
95
Михаил Волков
ВР
1
Антон Шитов
ВР
Главный тренер
Роман Пилипчук
47
Никита Глушков
ЦП
95
Денис Вамбольт
ВР
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
39
Максим Данилин
ЦФ
5
Денис Никитин
ПЗ
77
Гиорги Горозия
АП
Остались в запасе
17
Илья Голятов
ЦФ
17
Виталий Шитов
ПВ
21
Степан Мельников
ЛВ
27
Ильяс Муминов
ЦП
83
Максим Лайкин
ОП
3
Илья Детенышев
ЦЗ
95
Михаил Волков
ВР
1
Антон Шитов
ВР
Остались в запасе
47
Никита Глушков
ЦП
95
Денис Вамбольт
ВР
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
39
Максим Данилин
ЦФ
5
Денис Никитин
ПЗ
77
Гиорги Горозия
АП
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Спартак-2 - Динамо Бр
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
академии "Спартак"
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