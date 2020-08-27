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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Краснодар-2
Спартак-2 - Краснодар-2: обзор матча 27 августа 2020
Спартак-2
27.08.2020, четверг, 15:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
1 : 2
Завершен
Краснодар-2
69'
В. Дьяков (П)
58'
Н. Сергеев
81'
Э. Сперцян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Краснодар-2
Желтая карточка
С. Кожедуб
90'
+2
Вторая желтая
В. Дьяков
90'
86'
Замена
Л. Байрамян
️️️️
Э. Сперцян
Замена
Т. Осмоловский
️️️️
Д. Петрунин
84'
Желтая карточка
В. Дьяков
83'
82'
Желтая карточка
А. Ивашин
81'
ГОЛ! 1:2!
Э. Сперцян
Желтая карточка
Р. Литвинов
77'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Дьяков
69'
68'
Замена
Р. Апеков
️️️️
Р. Рзаев
64'
Желтая карточка
Р. Рзаев
Замена
М. Данилин
️️️️
М. Игнатов
63'
59'
Замена
Д. Пелих
️️️️
Н. Сергеев
58'
ГОЛ! 0:1!
Н. Сергеев
Пас отдал
И. Мартынов
56'
Замена
Л. Сабуа
️️️️
И. Воротников
Замена
С. Кожедуб
️️️️
И. Голосов
46'
Замена
️️️️
Д. Маркитесов
46'
26'
Вторая желтая
А. Григорян
20'
Желтая карточка
В. Стежко
18'
Желтая карточка
А. Григорян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
1
Артем Поплевченков
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
17
Никита Сергеев
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
70
Арутюн Григорян
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
96
Руслан Рзаев
ПВ
Главный тренер
Артем Куликов
Спартак-2
30
Андреа Романьоли
ВР
1
Антон Шитов
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
44
Николай Генчу
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
30
Максим Данилин
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
86
Тимур Осмоловский
ЦФ
Краснодар-2
80
Никита Кокарев
ВР
2
Данил Пелих
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
23
Левон Байрамян
ЦП
81
Леон Сабуа
ЦП
3-2-2-2
1
Поплевченков
35
Миронов
68
Литвинов
0
Дьяков
61
Голосов
97
Денисов
22
Бакалюк
8
Маркитесов
8
Игнатов
9
Оганесян
4-1-3-2
1
Агкацев
3
Мартынов
5
Стежко
4
Литвинов
24
Ивашин
23
Якимов
96
Рзаев
8
Сперцян
17
Сергеев
20
Воротников
70
Григорян
8
Игнатов
30
Данилин
30
Данилин
8
Игнатов
61
Голосов
11
Кожедуб
11
Кожедуб
61
Голосов
8
Маркитесов
73
Шитов
73
Шитов
8
Маркитесов
3
Петрунин
86
Осмоловский
86
Осмоловский
3
Петрунин
17
Сергеев
2
Пелих
2
Пелих
17
Сергеев
8
Сперцян
23
Байрамян
23
Байрамян
8
Сперцян
96
Рзаев
11
Апеков
11
Апеков
96
Рзаев
20
Воротников
81
Сабуа
81
Сабуа
20
Воротников
Остались в запасе
Спартак-2
Краснодар-2
17
Виталий Шитов
ПВ
30
Андреа Романьоли
ВР
1
Антон Шитов
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
44
Николай Генчу
ПЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
Главный тренер
Роман Пилипчук
80
Никита Кокарев
ВР
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
17
Виталий Шитов
ПВ
30
Андреа Романьоли
ВР
1
Антон Шитов
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
44
Николай Генчу
ПЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Спартак-2 - Краснодар-2
3
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
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3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Стадион:
академии "Спартак"
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