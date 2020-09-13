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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Спартак-2
Нефтехимик - Спартак-2: обзор матча 13 сентября 2020
Нефтехимик
13.09.2020, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
0 : 1
Завершен
Спартак-2
71'
Л. Миронов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Спартак-2
Желтая карточка
В. Осипов
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Т. Акмурзин
84'
Желтая карточка
Д. Петрунин
84'
Желтая карточка
В. Дьяков
Замена
В. Осипов
️️️️
В. Галиулин
84'
Желтая карточка
М. Канаев
83'
Замена
А. Юшин
️️️️
П. Шадрин
76'
74'
Желтая карточка
С. Кожедуб
Замена
А. Семенов
️️️️
А. Лелюкаев
74'
Замена
А. Котик
️️️️
Д. Хубаев
72'
71'
ГОЛ! 0:1!
Л. Миронов
69'
Замена
Н. Бакалюк
️️️️
И. Муминов
Желтая карточка
М. Ситдиков
68'
52'
Желтая карточка
Р. Литвинов
Желтая карточка
В. Галиулин
45'
+3
41'
Желтая карточка
Л. Миронов
Желтая карточка
М. Ширяев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
37
Лев Потапов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
62
Павел Шадрин
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
27
Ильяс Муминов
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
21
Денис Кайков
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
91
Владимир Осипов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
9
Артем Котик
ЦФ
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
22
Никита Бакалюк
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
73
Владислав Шитов
ЦФ
3-1-5-1
1
Голубев
37
Потапов
12
Ширяев
71
Лелюкаев
17
Канаев
21
Галиулин
2
Хубаев
2
Ситдиков
4
Кленкин
62
Шадрин
25
Уридия
3-2-1-3
1
Акмурзин
35
Миронов
3
Петрунин
0
Дьяков
97
Денисов
36
Воропаев
27
Муминов
9
Оганесян
8
Игнатов
11
Кожедуб
2
Хубаев
9
Котик
9
Котик
2
Хубаев
62
Шадрин
7
Юшин
7
Юшин
62
Шадрин
21
Галиулин
91
Осипов
91
Осипов
21
Галиулин
71
Лелюкаев
28
Семенов
28
Семенов
71
Лелюкаев
27
Муминов
22
Бакалюк
22
Бакалюк
27
Муминов
Остались в запасе
Нефтехимик
Спартак-2
41
Владислав Микушин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
21
Денис Кайков
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
1
Антон Шитов
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
83
Максим Лайкин
ОП
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
41
Владислав Микушин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
21
Денис Кайков
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
18
Вячеслав Исупов
ВР
Остались в запасе
1
Антон Шитов
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
83
Максим Лайкин
ОП
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Нефтехимик - Спартак-2
5
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Стадион:
Нефтехимик
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