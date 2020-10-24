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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Спартак-2
Волгарь - Спартак-2: обзор матча 24 октября 2020
Волгарь
24.10.2020, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
2 : 0
Завершен
Спартак-2
60'
А. Погосов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Спартак-2
Желтая карточка
А. Гасилин
90'
+1
86'
Замена
В. Шитов
️️️️
Л. Миронов
Желтая карточка
А. Мендель
82'
81'
Замена
М. Данилин
️️️️
А. Ташаев
73'
Желтая карточка
Н. Бакалюк
Замена
Д. Емельянов
️️️️
А. Погосов
68'
66'
Замена
В. Шитов
️️️️
Т. Осмоловский
Замена
А. Болонин
️️️️
И. Белоус
66'
Желтая карточка
И. Белоус
64'
ГОЛ! 1:0!
А. Погосов
60'
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
А. Павлишин
58'
Замена
В. Лобкарев
️️️️
Д. Ведерников
46'
43'
Желтая карточка
Н. Ходорченко
Желтая карточка
Д. Ведерников
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
69
Данила Козлов
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
7
Алексей Павлишин
ЦП
24
Илья Белоус
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Спартак-2
1
Артем Поплевченков
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
86
Тимур Осмоловский
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Волгарь
23
Станислав Антипин
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
13
Александр Бутенко
ЦФ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
22
Никита Бакалюк
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
3-3-1-1-2
30
Саганович
21
Бердников
4
Локтионов
3
Ведерников
44
Журавлев
8
Мендель
69
Козлов
7
Павлишин
24
Погосов
10
Воробьев
24
Белоус
3-3-1-1-1
1
Поплевченков
35
Миронов
3
Петрунин
0
Дьяков
23
Ходорченко
83
Лайкин
36
Воропаев
27
Муминов
88
Ташаев
86
Осмоловский
24
Белоус
11
Болонин
11
Болонин
24
Белоус
3
Ведерников
52
Лобкарев
52
Лобкарев
3
Ведерников
7
Павлишин
20
Полубояринов
20
Полубояринов
7
Павлишин
24
Погосов
99
Емельянов
99
Емельянов
24
Погосов
86
Осмоловский
73
Шитов
73
Шитов
86
Осмоловский
88
Ташаев
30
Данилин
30
Данилин
88
Ташаев
35
Миронов
17
Шитов
17
Шитов
35
Миронов
Остались в запасе
Волгарь
Спартак-2
22
Иван Хомуха
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
13
Александр Бутенко
ЦФ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
23
Станислав Антипин
ВР
19
Алексей Гасилин
ЦФ
1
Антон Шитов
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
22
Иван Хомуха
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
13
Александр Бутенко
ЦФ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
23
Станислав Антипин
ВР
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Шитов
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Волгарь - Спартак-2
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
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