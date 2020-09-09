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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Балтика
Спартак-2 - Балтика: обзор матча 09 сентября 2020
Спартак-2
09.09.2020, среда, 16:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
0 : 2
Завершен
Балтика
26'
И. Альшин
52'
Я. Казаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Балтика
88'
Замена
Наилсон
️️️️
А. Дудиев
Замена
И. Муминов
️️️️
Н. Бакалюк
79'
70'
Замена
М. Маркин
️️️️
Аллеф
Замена
А. Воропаев
️️️️
И. Голосов
69'
Замена
Р. Литвинов
️️️️
Д. Маркитесов
69'
Замена
Т. Осмоловский
️️️️
И. Гапонов
69'
68'
Замена
А. Чочиев
️️️️
И. Альшин
67'
Замена
А. Шаваев
️️️️
В. Демьянов
65'
Желтая карточка
А. Мещанинов
Желтая карточка
С. Оганесян
65'
59'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
М. Кузьмин
52'
ГОЛ! 0:2!
Я. Казаев
Пас отдал
И. Альшин
41'
Желтая карточка
В. Демьянов
38'
Желтая карточка
И. Маклаков
26'
ГОЛ! 0:1!
И. Альшин
24'
Желтая карточка
М. Кашчелан
Желтая карточка
И. Голосов
20'
Желтая карточка
В. Дьяков
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
22
Никита Бакалюк
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
33
Аллеф
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
30
Андреа Романьоли
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
3
Илья Детенышев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
30
Максим Данилин
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
73
Владислав Шитов
ЦФ
86
Тимур Осмоловский
ЦФ
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
7
Наилсон
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
3-2-2-3
1
Акмурзин
35
Миронов
0
Дьяков
95
Гапонов
61
Голосов
97
Денисов
22
Бакалюк
8
Маркитесов
11
Кожедуб
8
Игнатов
9
Оганесян
4-2-1-2-1
1
Латышонок
8
Дудиев
44
Тишкин
26
Мещанинов
4
Маклаков
56
Демьянов
18
Кашчелан
53
Казаев
10
Альшин
6
Кузьмин
33
Аллеф
8
Маркитесов
68
Литвинов
68
Литвинов
8
Маркитесов
61
Голосов
36
Воропаев
36
Воропаев
61
Голосов
22
Бакалюк
27
Муминов
27
Муминов
22
Бакалюк
95
Гапонов
86
Осмоловский
86
Осмоловский
95
Гапонов
8
Дудиев
7
Наилсон
7
Наилсон
8
Дудиев
33
Аллеф
93
Маркин
93
Маркин
33
Аллеф
6
Кузьмин
11
Мусаев
11
Мусаев
6
Кузьмин
56
Демьянов
8
Шаваев
8
Шаваев
56
Демьянов
10
Альшин
11
Чочиев
11
Чочиев
10
Альшин
Остались в запасе
Спартак-2
Балтика
1
Антон Шитов
ВР
73
Владислав Шитов
ЦФ
30
Андреа Романьоли
ВР
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
3
Илья Детенышев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
30
Максим Данилин
ЦП
Главный тренер
Роман Пилипчук
39
Максим Бориско
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
1
Антон Шитов
ВР
73
Владислав Шитов
ЦФ
30
Андреа Романьоли
ВР
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
3
Илья Детенышев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
30
Максим Данилин
ЦП
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Спартак-2 - Балтика
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Стрельцов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
академии "Спартак"
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