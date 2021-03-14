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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Спартак-2
Велес - Спартак-2: обзор матча 14 марта 2021
Велес
14.03.2021, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
5 : 0
Завершен
Спартак-2
13'
А. Федчук
45'
А. Федчук
63'
А. Баев
70'
А. Баев
79'
К. Родионов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Велес - Спартак-2
Замена
С. Гаракоев
️️️️
А. Чуканов
82'
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
А. Галоян
80'
ГОЛ! 5:0!
К. Родионов
79'
Замена
А. Боковой
️️️️
А. Федчук
74'
Желтая карточка
А. Федчук
73'
72'
Замена
К. Шильцов
️️️️
П. Роша
ГОЛ! 4:0!
А. Баев
70'
ГОЛ! 3:0!
А. Баев
63'
Замена
А. Баев
️️️️
Д. Прошляков
52'
46'
Замена
Р. Литвинов
️️️️
С. Оганесян
46'
Замена
А. Воропаев
️️️️
А. Ещенко
ГОЛ! 2:0!
А. Федчук
45'
ГОЛ! 1:0!
А. Федчук
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
98
Павел Овчинников
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
7
Мариус Йосипой
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
21
Артур Галоян
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
11
Андрей Боковой
ПВ
21
Алексей Баев
ЦФ
Спартак-2
95
Михаил Волков
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
17
Илья Голятов
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
3-1-2-2-2
98
Овчинников
17
Котов
80
Климов
3
Ботака-Иобома
8
Майга
7
Йосипой
4
Елисеев
21
Галоян
7
Чуканов
22
Прошляков
10
Федчук
4-1-1-3-1
1
Шитов
38
Ещенко
0
Дьяков
95
Гапонов
97
Денисов
6
Сунгатулин
8
Маркитесов
88
Ташаев
8
Игнатов
32
Роша
9
Оганесян
10
Федчук
11
Боковой
11
Боковой
10
Федчук
22
Прошляков
21
Баев
21
Баев
22
Прошляков
21
Галоян
10
Кирсанов
10
Кирсанов
21
Галоян
7
Чуканов
33
Гаракоев
33
Гаракоев
7
Чуканов
9
Оганесян
68
Литвинов
68
Литвинов
9
Оганесян
38
Ещенко
36
Воропаев
36
Воропаев
38
Ещенко
32
Роша
7
Шильцов
7
Шильцов
32
Роша
Остались в запасе
Велес
Спартак-2
13
Петр Косаревский
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
Главный тренер
Алексей Стукалов
95
Михаил Волков
ВР
17
Илья Голятов
ЦФ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
21
Степан Мельников
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
17
Виталий Шитов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
13
Петр Косаревский
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
17
Илья Голятов
ЦФ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
21
Степан Мельников
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
17
Виталий Шитов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Велес - Спартак-2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
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