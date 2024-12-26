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    Дьяков призвал Абаскаля «не нести бред» про «багаж»

    Бывший игрок «Динамо», «Ростова», «Спартака-2» Виталий Дьяков прокомментировал резонансные высказывания Гильермо Абаскаля.

    • Испанец заявил, что нынешняя команда подготовлена и создана его тренерским штабом.
    • Абаскаля уволили в апреле.
    • Летом «Спартак» возглавил Деян Станкович. При нем москвичи идут на 3-м месте в РПЛ.

    «Не могу понять даже, в чeм заключается багаж Абаскаля. После него там же ещe Слишкович дорабатывал. С его аргументами про игроков можно и детских тренеров Денисова и Литвинова притянуть, он же воспитал футболистов основы. Вот их заслуга в успехах «Спартака» есть, а у Абаскаля-то какая заслуга? Какой багаж? Пусть он бред не несeт.

    Я понимаю, что Олег Иванович Романцев сделал многое для «Спартака». Но что для красно-белых сделал Абаскаль? Человек себе просто цену на ровном месте набивает. Того он привeл, другого привeл в «Спартак»... Ну и что с того, что привeл? Не он же деньги платил за этих футболистов. Абаскаль – ни о чeм», – сказал Дьяков.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (2)
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    andr45
    1735214360
    ДЬЯКОВ «у Абаскаля-то какая заслуга? Какой багаж?» ОТВЕЧАЮ: Поднял команду с ДЕСЯТОГО места на ТРЕТЬЕ) Кому подобное удавалось?) Насчет багажа) Рябчук, Бабич, Дуарте, Мартинс, Бонгонда, Угальде) Именно при Абаскале Литвинов, Денисов, Пруцев стали игроками основного состава. СПРАШИВАЮ: А кто такой Дьяков, кто его знает?
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    WILDLING_HRUNDEL
    1735218155
    Абаскаля секта хвалила
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