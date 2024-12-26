Дьяков призвал Абаскаля «не нести бред» про «багаж»

Бывший игрок «Динамо», «Ростова», «Спартака-2» Виталий Дьяков прокомментировал резонансные высказывания Гильермо Абаскаля.

Испанец заявил, что нынешняя команда подготовлена и создана его тренерским штабом.

Абаскаля уволили в апреле.

Летом «Спартак» возглавил Деян Станкович. При нем москвичи идут на 3-м месте в РПЛ.

«Не могу понять даже, в чeм заключается багаж Абаскаля. После него там же ещe Слишкович дорабатывал. С его аргументами про игроков можно и детских тренеров Денисова и Литвинова притянуть, он же воспитал футболистов основы. Вот их заслуга в успехах «Спартака» есть, а у Абаскаля-то какая заслуга? Какой багаж? Пусть он бред не несeт.

Я понимаю, что Олег Иванович Романцев сделал многое для «Спартака». Но что для красно-белых сделал Абаскаль? Человек себе просто цену на ровном месте набивает. Того он привeл, другого привeл в «Спартак»... Ну и что с того, что привeл? Не он же деньги платил за этих футболистов. Абаскаль – ни о чeм», – сказал Дьяков.