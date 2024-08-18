Дьяков ответил, что нужно исправлять «Ростову» после победы над «Оренбургом»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков оценил матч ростовчан в 5-м туре РПЛ против «Оренбурга» (3:2).

«Ростов» уступал в 2 мяча.

«Волевая победа, вырвали ее. «Оренбург» не только упустил победу, но и ничью. Никак нельзя отпускать такую игру. И винить в этой ситуации никого, кроме самих себя, нельзя. «Оренбург», кстати, и еще мог забить.

«Ростов» же смог переломить ход неудачно складывавшегося для него матча. Команда сумела проявить волевые качества, характер включили. Но проблемы в обороне по этой игре, конечно же, есть. Да и по кубковой игре тоже. Есть волевые качества, но есть над чем работать. Думаю, Валерий Карпин разбор проведет, и они проведут работу над ошибками», – сказал Дьяков.

«Ростов» идет в РПЛ 4-м.

Следующий соперник – «Локомотив» (25 августа).

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