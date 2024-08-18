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  • Дьяков ответил, что нужно исправлять «Ростову» после победы над «Оренбургом»

Дьяков ответил, что нужно исправлять «Ростову» после победы над «Оренбургом»

18 августа 2024, 09:36
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков оценил матч ростовчан в 5-м туре РПЛ против «Оренбурга» (3:2).

«Волевая победа, вырвали ее. «Оренбург» не только упустил победу, но и ничью. Никак нельзя отпускать такую игру. И винить в этой ситуации никого, кроме самих себя, нельзя. «Оренбург», кстати, и еще мог забить.

«Ростов» же смог переломить ход неудачно складывавшегося для него матча. Команда сумела проявить волевые качества, характер включили. Но проблемы в обороне по этой игре, конечно же, есть. Да и по кубковой игре тоже. Есть волевые качества, но есть над чем работать. Думаю, Валерий Карпин разбор проведет, и они проведут работу над ошибками», – сказал Дьяков.

  • «Ростов» идет в РПЛ 4-м.
  • Следующий соперник – «Локомотив» (25 августа).

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Ростов Дьяков Виталий
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1723964075
Да, оборона Ростова пока играет неуверенно, вратарь тоже какой-то "скромный". ""
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