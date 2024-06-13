Дьяков – о Дзюбе в «Локомотиве»: «Его беспросветно мариновали, чтобы контракт не был продлeн автоматически»

Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал ситуацию вокруг экс-форварда «Локомотива» Артeма Дзюбы.

«Артeму не давали играть. Потому что если он наберeт определeнное количество очков по системе «гол+пас», контракт пролонгируется автоматически. Очевидно, что зарплата в «Локомотиве» не самая маленькая, и уверен, что именно по этой причине Артeм присел на замену. Его беспросветно мариновали, чтобы контракт не был продлeн автоматически.

Если у него самого есть желание, мотивация играть, со здоровьем всe нормально, то, конечно, он сможет. Блогером или медийной персоной на YouTube он всегда успеет стать. Пока есть возможность и силы – надо играть. Дзюба ещe продолжит свою карьеру или в Китае, или в России», – сказал Дьяков.