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    • Дьяков – о Дзюбе в «Локомотиве»: «Его беспросветно мариновали, чтобы контракт не был продлeн автоматически»

    Дьяков – о Дзюбе в «Локомотиве»: «Его беспросветно мариновали, чтобы контракт не был продлeн автоматически»

    Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал ситуацию вокруг экс-форварда «Локомотива» Артeма Дзюбы.

    «Артeму не давали играть. Потому что если он наберeт определeнное количество очков по системе «гол+пас», контракт пролонгируется автоматически. Очевидно, что зарплата в «Локомотиве» не самая маленькая, и уверен, что именно по этой причине Артeм присел на замену. Его беспросветно мариновали, чтобы контракт не был продлeн автоматически.

    Если у него самого есть желание, мотивация играть, со здоровьем всe нормально, то, конечно, он сможет. Блогером или медийной персоной на YouTube он всегда успеет стать. Пока есть возможность и силы – надо играть. Дзюба ещe продолжит свою карьеру или в Китае, или в России», – сказал Дьяков.

    • В минувшем сезоне 35-летний Дзюба провел за «Локомотив» 26 матчей, забил 4 гола, отдал 4 передачи.
    • Московский клуб заявил об уходе форварда по окончании сезона в связи с истечением срока контракта.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Комментарии (2)
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    kirdykprishel
    1718300440
    Новинка --маринованный дзюба. Хороша для закуски под водочку.)))
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    Цугундeр
    1718300587
    Сразу ясно было .Плюс лишняя вонь в раздевалке.
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