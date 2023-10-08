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Дьяков назвал самую ненавистную команду России

8 октября 2023, 16:15
6

Бывший защитник «Ростова», «Динамо», «Спартака-2» Виталий Дьяков высказался о предстоящем дерби между «Спартаком» и ЦСКА.

  • Сегодня команды начнут матч в 19:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
  • У команд по 16 очков после 10 туров.

«ЦСКА я бы не стал приписывать к фаворитам, но у них состав не очень хороший. Все-таки состав «Спартака» сильнее. Но «Спартак» – это «Спартак», и все эти шумихи, которые сейчас раздуваются вокруг клуба, соответствует ему. Это ведь самая любимая и ненавистная команда в стране. К «Спартаку» в любом случае всегда будет пристальное внимание, когда команда идет на первом, третьем или седьмом месте. «Спартак» всегда будет самым обсуждаемым.

На бумаге состав «Спартака» гораздо сильнее армейского, но у ЦСКА есть Владимир Федотов. У красно-синих все-таки на воротах Игорь Акинфеев, и в атаке Федор Чалов может в одиночку что-то придумать. «Спартак» по сути фаворит, но в том положении, в котором сейчас команда, состояние игроков не самое лучшее. Это ведь дерби, самый ожидаемый матч всего сезона. Круче вывески быть не может, сколько бы там раз «Зенит» не становился чемпионом», – сказал Дьяков.

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Источник: «Евро-Футбол.ру»
Россия. Премьер-лига Спартак Дьяков Виталий
Комментарии (6)
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гнида тарасовская
1696773455
Спартак все любят , а ненавидят ЦСКА .
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arrivalgist
1696775516
"Хорошими делами прославиться нельзя" это про Спартак)))
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VVM1964
1696779327
"Это ведь самая любимая, ... команда в стране" - Дьяков назвал самую любимую команду России !!!
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