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    Дьяков назвал самую ненавистную команду России

    Бывший защитник «Ростова», «Динамо», «Спартака-2» Виталий Дьяков высказался о предстоящем дерби между «Спартаком» и ЦСКА.

    • Сегодня команды начнут матч в 19:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
    • У команд по 16 очков после 10 туров.

    «ЦСКА я бы не стал приписывать к фаворитам, но у них состав не очень хороший. Все-таки состав «Спартака» сильнее. Но «Спартак» – это «Спартак», и все эти шумихи, которые сейчас раздуваются вокруг клуба, соответствует ему. Это ведь самая любимая и ненавистная команда в стране. К «Спартаку» в любом случае всегда будет пристальное внимание, когда команда идет на первом, третьем или седьмом месте. «Спартак» всегда будет самым обсуждаемым.

    На бумаге состав «Спартака» гораздо сильнее армейского, но у ЦСКА есть Владимир Федотов. У красно-синих все-таки на воротах Игорь Акинфеев, и в атаке Федор Чалов может в одиночку что-то придумать. «Спартак» по сути фаворит, но в том положении, в котором сейчас команда, состояние игроков не самое лучшее. Это ведь дерби, самый ожидаемый матч всего сезона. Круче вывески быть не может, сколько бы там раз «Зенит» не становился чемпионом», – сказал Дьяков.

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    Источник: «Евро-Футбол.ру»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +608

      arrivalgist 28 минут назад

      "Хорошими делами прославиться нельзя" это про Спартак)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      гнида тарасовская 1 час назад

      Спартак все любят , а ненавидят ЦСКА .

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