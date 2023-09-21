Дьяков назвал двух игроков, от которых зависит «Спартак»

Экс-игрок «Динамо» и «Спартака» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от московского дерби в 9-м туре РПЛ.

«Дерби – это всегда непредсказуемо. Тут нет фаворитов. «Динамо» упустило победу в матче с «Пари НН», а «Спартак» вырвал победу у «Сочи» в эмоциональной игре.

Посмотрим, что команда Абаскаля покажет, потому что психологическое состояние у них лучше. Но «Спартак» зависим от Промеса и Бонгонда. Когда они не в форме, или их нет, команда смотрится блекло.

Обе команды не очень стабильно начали сезон. И у всех есть проблемы в защите», – сказал Дьяков.