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    Дьяков назвал двух игроков, от которых зависит «Спартак»

    Экс-игрок «Динамо» и «Спартака» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от московского дерби в 9-м туре РПЛ.

    «Дерби – это всегда непредсказуемо. Тут нет фаворитов. «Динамо» упустило победу в матче с «Пари НН», а «Спартак» вырвал победу у «Сочи» в эмоциональной игре.

    Посмотрим, что команда Абаскаля покажет, потому что психологическое состояние у них лучше. Но «Спартак» зависим от Промеса и Бонгонда. Когда они не в форме, или их нет, команда смотрится блекло.

    Обе команды не очень стабильно начали сезон. И у всех есть проблемы в защите», – сказал Дьяков.

    • «Спартак» примет «Динамо» в субботу, 23 сентября.
    • Начало матча – в 19:00 мск.

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    Источник: «Чемпионат»

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