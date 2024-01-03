Победитель Кубка России в составе «Локо» снялся в кино с Охлобыстиным и Чеботиной

Бывший игрок «Локомотива», «Динамо» Виталий Дьяков снялся в кино.
«В 2023 году меня позвали в кино. Я снимался не в эпизодической роли, не массовке, а в роли второго плана. Сам не поверил, как туда попал.
Фильм будет крупный, потому что актерский состав хороший. Никогда бы не подумал, что могу сняться в кино. Никто не знает, может я и тренером стану.
Кто со мной снялся? Алексей Воробьев, Иван Охлобыстин, Люся Чеботина.
В следующем ноябре фильм выйдет на экраны», – сказал Дьяков.
- Дьяков играет в Медиалиге за ФК «Деньги».
- Игрок брал Кубок России с «Локомотивом».
- Больше всего матчей в карьере Дьяков провел за «Ростов».