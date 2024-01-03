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    • Победитель Кубка России в составе «Локо» снялся в кино с Охлобыстиным и Чеботиной

    Победитель Кубка России в составе «Локо» снялся в кино с Охлобыстиным и Чеботиной

    Бывший игрок «Локомотива», «Динамо» Виталий Дьяков снялся в кино.

    «В 2023 году меня позвали в кино. Я снимался не в эпизодической роли, не массовке, а в роли второго плана. Сам не поверил, как туда попал.

    Фильм будет крупный, потому что актерский состав хороший. Никогда бы не подумал, что могу сняться в кино. Никто не знает, может я и тренером стану.

    Кто со мной снялся? Алексей Воробьев, Иван Охлобыстин, Люся Чеботина.

    В следующем ноябре фильм выйдет на экраны», – сказал Дьяков.

    • Дьяков играет в Медиалиге за ФК «Деньги».
    • Игрок брал Кубок России с «Локомотивом».
    • Больше всего матчей в карьере Дьяков провел за «Ростов».

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    03.01.2024 22:44
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    Комментарии (1)
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    ScarlettOgusania
    1704318188
    судя по составу актёров фильм будет дерьмовым, можно не тратить время на него...
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