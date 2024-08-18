Дьяков заявил, что «Спартак» – не конкурент «Зениту»

Бывший защитник «Ростова», «Динамо» Виталий Дьяков не видит «Спартак» способным конкурировать с «Зенитом».

«На сегодняшний день я не вижу, что «Спартак» конкурент «Зениту». Если, глядя на «Динамо», это видно, что это команда, которая сможет конкурировать. Я думаю, «Спартаку» нужны футболисты сильнее. Даже тех футболистов, которых взяли... Тот же Эсекьель Барко вроде сильный, но, если сравнивать с игроками «Зенита», мне кажется, там игроки в разы сильнее.

Стоило пару матчей выиграть, все заговорили, что Деян Станкович топ-тренер, сыграли вничью с «Ахматом» снова разговоры пошли понятные. Поэтому чуть надо времени, чтобы понимать, на что способна эта команда. Но, мне кажется, «Спартак» не конкурент «Зениту», – сказал Дьяков.

«Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.

Команда и сейчас лидирует.

«Спартак» не брал чемпионство с 2017 года.

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