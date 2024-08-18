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Дьяков заявил, что «Спартак» – не конкурент «Зениту»

18 августа 2024, 10:36
14

Бывший защитник «Ростова», «Динамо» Виталий Дьяков не видит «Спартак» способным конкурировать с «Зенитом».

«На сегодняшний день я не вижу, что «Спартак» конкурент «Зениту». Если, глядя на «Динамо», это видно, что это команда, которая сможет конкурировать. Я думаю, «Спартаку» нужны футболисты сильнее. Даже тех футболистов, которых взяли... Тот же Эсекьель Барко вроде сильный, но, если сравнивать с игроками «Зенита», мне кажется, там игроки в разы сильнее.

Стоило пару матчей выиграть, все заговорили, что Деян Станкович топ-тренер, сыграли вничью с «Ахматом» снова разговоры пошли понятные. Поэтому чуть надо времени, чтобы понимать, на что способна эта команда. Но, мне кажется, «Спартак» не конкурент «Зениту», – сказал Дьяков.

  • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.
  • Команда и сейчас лидирует.
  • «Спартак» не брал чемпионство с 2017 года.

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Источник: Vprognoze.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дьяков Виталий
Комментарии (14)
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SLADE2019
1723968993
Дьяков, что же ты убогий такой. Это наше болел Спартака дела, через сколько матчей хвалить, через сколько ругать. Да, не всегда мы даем объективные оценки, на то мы и болельщики. Это ваше экспертное сообщество делать должно, а из тебя экспертик слабоватенький. Чем это Динамо сильней Спартака? Так и не донес до широкой публики. И прям в разы **** Барко сильнее, не смешил бы.
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ivany4
1723971352
...Стоило пару матчей выиграть, все заговорили, что Деян Станкович топ-тренер, сыграли вничью с «Ахматом» снова разговоры пошли понятные. ... Поражает косноязычность наших бывших, особенно, когда они говорят по теме в которой они должны разбираться.)) Ну и о том, что разговоры о прогнозах, объективности судейства, классе игроков и тренеров, ведут якобы эксперты, дешевые журналисты и комментаторы, и вышедшие в тираж игроки, тренеры и работники клубов. Ну а болельщики выносят свой вердикт вашим "рассуждениям". Причем истинные болельщики не кидаются на всякую хрень в ленте новостей. Ну а любители голубого льва, которые никому не интересны, даже самим себе, лезут на каждую ветку, и словесным поносом стараются залить пространство сайта.
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andr45
1723974771
Бывший шлифовальщик скамеек «Динамо М», «Томи» «Сивасспора», «Динамо Минск» и прочая, прочая, прочая без умолку что-то лопочит и лопочит) Виталик, используй лучше задницу, шлифуя скамейки) У тебя же это так хорошо получается) А работать головой - это не про тебя)
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ziborock
1723978754
Виталик понял, что если делать Зинке куни, то быстро окажешься в экспертах Матч ТВ!)))
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