Дьяков предложил отказаться от иностранцев в российском футболе

Бывший защитник «Ростова», «Динамо», «Томи» и «Сивасспора» Виталий Дьяков высказался о перспективах развития российского футбола.

– Надеюсь, что деградации не произойдет, и мы рано или поздно вернемся в международные соревнования. Когда это произойдет, конечно, непонятно, но главное не забрасывать все, продолжать развиваться. Сейчас то время, когда мы можем развивать своих футболистов, свои клубы.

К сожалению, со всеми этими переходами с системы «весна-осень» на «осень-весна», ФНЛ-2 погибла. Футбол – это не только Премьер-Лига и ФНЛ-1, это и Вторая лига. Это и футбол в регионах, не только в Москве, Питере, Краснодаре, Ростове – это и Дальний Восток.

Мы видим, что у нас зоны Восток вообще нет. Сейчас там 5-6 команд разбросаны по разным дивизионам. Сложилась такая ситуация, когда надо внутри страны развивать футбол, развивать своих игроков, и в перспективе это должно дать плоды.

– Можно расти в условиях, когда ты всегда будешь играть с ребятами из «своего двора»?

– Во времена СССР у нас как было? У нас не приезжали в страну играть африканцы, латиноамериканцы, европейцы. А сборная СССР боролась за самые высокие места, и команды на европейской арене тоже. Все игроки были свои, не было иностранцев, и играли хорошо.

Надо и сейчас так же делать. Что-то может затормозиться, но через 5-7 лет это должно принести плоды, если правильно развивать. Как это будет в действительности, покажет только время.