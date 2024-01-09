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    • Дьяков предложил отказаться от иностранцев в российском футболе

    Дьяков предложил отказаться от иностранцев в российском футболе

    Бывший защитник «Ростова», «Динамо», «Томи» и «Сивасспора» Виталий Дьяков высказался о перспективах развития российского футбола.

    – Надеюсь, что деградации не произойдет, и мы рано или поздно вернемся в международные соревнования. Когда это произойдет, конечно, непонятно, но главное не забрасывать все, продолжать развиваться. Сейчас то время, когда мы можем развивать своих футболистов, свои клубы.

    К сожалению, со всеми этими переходами с системы «весна-осень» на «осень-весна», ФНЛ-2 погибла. Футбол – это не только Премьер-Лига и ФНЛ-1, это и Вторая лига. Это и футбол в регионах, не только в Москве, Питере, Краснодаре, Ростове – это и Дальний Восток.

    Мы видим, что у нас зоны Восток вообще нет. Сейчас там 5-6 команд разбросаны по разным дивизионам. Сложилась такая ситуация, когда надо внутри страны развивать футбол, развивать своих игроков, и в перспективе это должно дать плоды.

    – Можно расти в условиях, когда ты всегда будешь играть с ребятами из «своего двора»?

    – Во времена СССР у нас как было? У нас не приезжали в страну играть африканцы, латиноамериканцы, европейцы. А сборная СССР боролась за самые высокие места, и команды на европейской арене тоже. Все игроки были свои, не было иностранцев, и играли хорошо.

    Надо и сейчас так же делать. Что-то может затормозиться, но через 5-7 лет это должно принести плоды, если правильно развивать. Как это будет в действительности, покажет только время.

    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
    • В низших лигах СССР первый легионер болгарин Теньо Минчев появился в 1988 году.
    • В чемпионате России первым легионером из дальнего зарубежья стал сириец Ассаф аль-Халифа, начавший выступления в 1994 году.

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    Источник: Metaratings.ru

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    09.01.2024 11:05
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    Комментарии (7)
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    portero
    1704792700
    Дькон не авторитет, а вот ежели цаоь указ издаст, то откажутся. Но у нас вой.ны нет, всё идёт по плану.....
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    Январь 59
    1704796903
    Да были времена. В Динамо Киев играли украинские футболисты и выигрывали Кубок Кубков и Суперкубок у М. Баварии(во главе с Беккенбауэром). Да Было Динамо Тбилиси с игроками из Грузии, и побеждали в Кубке Кубков. Да Был Днепропетровский Днепр, становились чемпионами СССР, не имея ни одного игрока сборной. Сегодня другие правила. Сегодня чуть заиграл, уже на крючке опытных жуликов- агентов, которые все мозги выворачивают сначала подающему надежды парнишке, а потом и клубам, которым они интересны. В СССР не было таких заоблачных зарплат в футболе (как сегодня). Никто из футболистов не получал по 2-5 млн. долларов в год. А сегодня? Обрезать футболистам зарплаты до 300тр, и все зарубежные сами разбегутся.
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