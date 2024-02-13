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    Дьяков объяснил, почему «Сочи» останется в РПЛ

    Бывший защитник «Ростова», «Динамо» и «Спартака-2» Виталий Дьяков спрогнозировал, как выступит «Сочи» во второй части сезона РПЛ.

    «Сочи» очистился – они скинули балласт. Клуб избавился от ненужных футболистов. Как мне кажется, они достойно усилились. Несмотря на то, что к ним пришли футболисты ротации «Зенита». Чистяков и Сутормин помогут команде, и «Сочи» останется в Российской премьер-лиге.

    Может, странно звучит, что игроки перешли из команды, которая борется за чемпионство, в клуб, пытающийся спастись от вылета, но все мы знаем про отношения между «Сочи» и «Зенитом». Сочинцы могут даже остаться напрямую в чемпионате. Через стыковые матчи они точно сохранят прописку себе.

    У них есть финансирование, новый тренер, игроки. Уверен, что эта команда будет играть в премьер-лиге», – сказал Дьяков.

    • «Сочи» занимает 16-е место в РПЛ с 11 очками.
    • В зимнее трансферное окно в «Сочи» пришли вратарь Рудаков, защитники Чистяков, Аттият-Алла, полузащитники Юкич, Сутормин, Арутюнян, Сааведра, нападающие Кабеса, Кордова.
    • Из клуба ушли защитники Мещанинов и Миладинович, полузащитник Нобоа, нападающие Игнатьев, Мелкадзе, Джорджевич.
    • Дьяков в начале карьеры выступал за другой сочинский клуб «Сочи-04».

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    Источник: Legalbet

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    13.02.2024 08:20
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    Комментарии (3)
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    russkiisergei
    1707810137
    фарм клуб нужен голубым с берегов невы
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    Cleaner
    1707812842
    Почему «Сочи» останется в РПЛ? Да потому, что РФС поможет! Как можно ЗЕНИТОВСКОГО ФАРМА в беде бросить???...)))
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    zigbert
    1707826042
    Очень уж оптимистично звучат слова Дьякова. Не такое уж значительное усиление получил Сочи.
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