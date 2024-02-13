Дьяков объяснил, почему «Сочи» останется в РПЛ

Бывший защитник «Ростова», «Динамо» и «Спартака-2» Виталий Дьяков спрогнозировал, как выступит «Сочи» во второй части сезона РПЛ.

«Сочи» очистился – они скинули балласт. Клуб избавился от ненужных футболистов. Как мне кажется, они достойно усилились. Несмотря на то, что к ним пришли футболисты ротации «Зенита». Чистяков и Сутормин помогут команде, и «Сочи» останется в Российской премьер-лиге.

Может, странно звучит, что игроки перешли из команды, которая борется за чемпионство, в клуб, пытающийся спастись от вылета, но все мы знаем про отношения между «Сочи» и «Зенитом». Сочинцы могут даже остаться напрямую в чемпионате. Через стыковые матчи они точно сохранят прописку себе.

У них есть финансирование, новый тренер, игроки. Уверен, что эта команда будет играть в премьер-лиге», – сказал Дьяков.