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Дьяков – о покупке «Зенитом» Зделара: «Бесятся с жиру»

Бывший защитник «Динамо», «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал трансфер Саши Зделара из ЦСКА в «Зенит».

«У меня порой такое ощущение, что «Зенит» совершает безумные трансферы из-за того, что бесится с жиру. В команде куча футболистов и есть перебор в составе, но они берут всех и вся. Можно пойти в магазин, что-то купить на 4800 рублей, и остаeтся 200 рублей сдачи, на которые покупаешь хоть что-то.

Вот так и взяли Зделара. «Зенит» в зимнее трансферное окно потратил большое количество денег. Зачем им ещe и Зделар? И так в команде хватает игроков, которые просто сидят на скамейке. Думаю, от этого трансфера выиграл только ЦСКА», – сказал Дьяков.

  • 29-летний Зделар провел за ЦСКА 96 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
  • Сообщалось, что «Зенит» заплатил армейцам 1,3+0,4 миллиона евро.
  • «Зенит» примет ЦСКА 1 марта.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии (15)
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fakeid
1740216446
тупорылый дьяков. у зенита некомплект в центре поля. там остались только вендел и барриос. ду кейрос не заявлен на остаток сезона, клаудиньо ушёл, васильев травмирован. и случись что с первыми двумя - заменить тупо некем. через неделю с конями игра - вендел её пропустит из-за перебора карточек. и кого ставить на его место - хз. зенит до последнего держался за салазара. уже было понятно, что он переходит, раз с нами неделю тренировался, брага его отпустила и т.д. кто ж знал, что в последний момент всё сорвётся? зенит экстренно побежал с чемоданом денег по бразилии - но везде отказ, говорят приходите летом, сейчас не продадим. и ничего другого не осталось, как в последний день окна взять хоть какую-то временную затычку на эту позицию.
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FWSPM
1740216452
втюхали очередной неликвид газовым 1+1 за 96 (!) матчей
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FROLL007
1740216564
Дьяков сути не знает, а хрюкает как тупой спартач.
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FWSPM
1740216833
газовые уже не знают что придумать в оправдание очередного трансфера уровня динамо махачкала
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FWSPM
1740216888
понятно что хороших игроков в кредит не дадут за них платить надо сразу.
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andrei-sarap-yandex
1740219946
мудак
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