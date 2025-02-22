Дьяков – о покупке «Зенитом» Зделара: «Бесятся с жиру»

Бывший защитник «Динамо», «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал трансфер Саши Зделара из ЦСКА в «Зенит».

«У меня порой такое ощущение, что «Зенит» совершает безумные трансферы из-за того, что бесится с жиру. В команде куча футболистов и есть перебор в составе, но они берут всех и вся. Можно пойти в магазин, что-то купить на 4800 рублей, и остаeтся 200 рублей сдачи, на которые покупаешь хоть что-то.

Вот так и взяли Зделара. «Зенит» в зимнее трансферное окно потратил большое количество денег. Зачем им ещe и Зделар? И так в команде хватает игроков, которые просто сидят на скамейке. Думаю, от этого трансфера выиграл только ЦСКА», – сказал Дьяков.