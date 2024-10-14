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    Дьяков определил потолок «Спартака» в сезоне РПЛ

    Бывший защитник «Спартака-2» Виталий Дьяков оценил перспективы «Спартака» в сезоне РПЛ.

    «Главная проблема «Спартака» – нестабильность. Это было и в двух сезонах при Абаскале, и сейчас при Станковиче. Нет длинной серии побед, внятных результатов, отсюда и шестое место.

    Когда уйдет нестабильность, потеря очков с соперниками послабее, тогда будут подниматься в таблице. «Спартак» претендует на высокие места, но потолок – третье место», – считает Дьяков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1728925845
    Слишком высоко задрал планку хрякам. 10 место и не хрюкать. Гыгыгы
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