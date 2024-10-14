Дьяков определил потолок «Спартака» в сезоне РПЛ

Бывший защитник «Спартака-2» Виталий Дьяков оценил перспективы «Спартака» в сезоне РПЛ.

«Главная проблема «Спартака» – нестабильность. Это было и в двух сезонах при Абаскале, и сейчас при Станковиче. Нет длинной серии побед, внятных результатов, отсюда и шестое место.

Когда уйдет нестабильность, потеря очков с соперниками послабее, тогда будут подниматься в таблице. «Спартак» претендует на высокие места, но потолок – третье место», – считает Дьяков.