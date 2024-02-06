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    • Экс-спартаковец Дьяков похвалил Тикнизяна за отказ «Зениту»

    Экс-спартаковец Дьяков похвалил Тикнизяна за отказ «Зениту»

    Бывший игрок «Спартака-2», «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков доволен срывом трансфера Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит».

    «Не думаю, что у «Зенита» первостепенная цель – загубить кому-то карьеру, нет, конечно. Но «Зенит» обладает финансовыми возможностями и может внутри России купить любого футболиста, предложив ему хорошую зарплату. И, в какой-то степени, лишить конкурента хорошего игрока, лидера команды.

    Моe мнение, Тикнизян молодец, что отказался, не знаю, чем все это закончится, но возможно, эта тема для него закрыта. Лучше быть лидером в хорошей сильной команде, в «Локомотиве», чем быть на «подносках» в «Зените».

    Надо быть объективным, зарплаты в «Локомотиве» тоже неплохие. С «Зенитом» тяжело тягаться, безусловно, но в «Локомотиве» с этим в порядке. Конечно, игроки начинают понимать, что можно перейти в «Зенит» и стать чемпионом России, сидя на скамейке запасных. При этом за весь сезон провести, допустим, меньше десятка матчей, а в общей сложности – сто минут.

    Они думают, что там большая конкуренция, что там не всегда будут отдавать предпочтение русским, как мне кажется. Игроки понимают, что лучше быть в другой команде, быть лидером, нежели ехать туда и «приостановить» свою карьеру на неопределенный срок из-за отсутствия игровой практики», – сказал Дьяков.

    • «Зенит» был готов заплатить за игрока сборной Армении 8+2 миллионов евро.
    • Сообщалось, что переход сорвался из-за разногласий по поводу условий личного контракта – Тикнизян хотел зарабатывать 2 млн евро в год.
    • В этом сезоне фулбек «Локо» забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: Metaratings

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    06.02.2024 23:58
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    Комментарии (4)
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    TIMOTHY
    1707254794
    Дьяков то куда вылез) сиди кури бамбук эксперт
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    Томик
    1707293423
    Смешно
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