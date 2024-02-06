Экс-спартаковец Дьяков похвалил Тикнизяна за отказ «Зениту»

Бывший игрок «Спартака-2», «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков доволен срывом трансфера Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит».

«Не думаю, что у «Зенита» первостепенная цель – загубить кому-то карьеру, нет, конечно. Но «Зенит» обладает финансовыми возможностями и может внутри России купить любого футболиста, предложив ему хорошую зарплату. И, в какой-то степени, лишить конкурента хорошего игрока, лидера команды.

Моe мнение, Тикнизян молодец, что отказался, не знаю, чем все это закончится, но возможно, эта тема для него закрыта. Лучше быть лидером в хорошей сильной команде, в «Локомотиве», чем быть на «подносках» в «Зените».

Надо быть объективным, зарплаты в «Локомотиве» тоже неплохие. С «Зенитом» тяжело тягаться, безусловно, но в «Локомотиве» с этим в порядке. Конечно, игроки начинают понимать, что можно перейти в «Зенит» и стать чемпионом России, сидя на скамейке запасных. При этом за весь сезон провести, допустим, меньше десятка матчей, а в общей сложности – сто минут.

Они думают, что там большая конкуренция, что там не всегда будут отдавать предпочтение русским, как мне кажется. Игроки понимают, что лучше быть в другой команде, быть лидером, нежели ехать туда и «приостановить» свою карьеру на неопределенный срок из-за отсутствия игровой практики», – сказал Дьяков.