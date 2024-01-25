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    • Трансфер Тикнизяна из «Локо» в «Зенит» сорвался: известна причина

    Трансфер Тикнизяна из «Локо» в «Зенит» сорвался: известна причина

    Трансфер левого защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит» сорвался. По данным источника «Чемпионата», в переговорах футболист запрашивал зарплату около 2 миллионов евро. Стороны не смогли согласовать размеры зарплаты, из-за чего переговоры были окончены.

    Сообщалось, что «Зенит» предлагал Тикнизяну около 1,2 миллиона евро. Это почти вдвое больше, чем он получает в «Локомотиве».

    • В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча в составе «Локомотива», в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.
    • Контракт защитника со столичным клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:30
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    Комментарии (5)
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    Иван--google
    1706189676
    Красава. Так и надо, а как ещё? Денежный мешок и пожалел денег...
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    Красногорск_Фан
    1706190069
    Маловато ! (с)
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    MazaiNN
    1706190354
    Нет у Зенита опыта торговаться с армянами.
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    fakeid
    1706191614
    всё хорошо закончилось для всех сторон. зенит сэкономил денег, игрок не сядет на лавку, а будет играть. жена останется работать на матч тв, а не переедет в питер. главное, чтобы клуб не переключил внимание на других футболистов, т.к. остальные паспортисты до уровня тикнизяна не дотягивают. лучше из молодёжки кого-нибудь подтянуть, как в своё время кругового.
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    Купа Купыч
    1706191618
    Получается всем кто идёт в Зенит футбол побоку, главное бабло.
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