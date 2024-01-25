Трансфер Тикнизяна из «Локо» в «Зенит» сорвался: известна причина

Трансфер левого защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит» сорвался. По данным источника «Чемпионата», в переговорах футболист запрашивал зарплату около 2 миллионов евро. Стороны не смогли согласовать размеры зарплаты, из-за чего переговоры были окончены.

Сообщалось, что «Зенит» предлагал Тикнизяну около 1,2 миллиона евро. Это почти вдвое больше, чем он получает в «Локомотиве».