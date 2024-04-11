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    • Дьяков – о единственном зимнем новичке «Спартака»: «Вообще не оправдывает вложенные средства»

    Дьяков – о единственном зимнем новичке «Спартака»: «Вообще не оправдывает вложенные средства»

    Виталий Дьяков оценил игру нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

    • Москвичи купили его в конце января у «Твенте» за 13 миллионов евро.
    • Статистика форварда: 1 гол в 6 матчах (458 минут).
    • Это единственный зимний новичок спартаковцев.

    «Угальде, которого взяли за баснословные деньги для нашего чемпионата, по тем матчам, которые сыграл, вообще не оправдывает ожидания и вложенные средства.

    Мне кажется, слишком переплаченный. Где его откопали за такие деньги? Если бы он стоил 3-4 млн евро, тогда ладно. Но он около 13 млн?» – сказал Дьяков.

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    Источник: «Евро-футбол»

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    11.04.2024 22:22
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    Комментарии (9)
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    Алексей З
    1712864408
    Дьяков это кто ?
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    NewLife
    1712864414
    Дьяков, ты его мизинца не стоишь.
    Ответить
    diamondfan
    1712866140
    Спартак как был обсёротый клуб всю жизнь, так и остался! Дерьмо в команде вседа!
    Ответить
    ziborock
    1712868538
    У Питерских бабушек сидящих с шавермой у парадного на поребрике еще не спросили?!)))
    Ответить
    ySS
    1712869165
    Да ладно, Виталик) Деньги для Лукойла большие, но не баснословные. Не оправдывает, так вся команда, кто в лес, кто по дрова.
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    алдан2014
    1712881463
    А чего добился Дьяков? Большое ничто
    Ответить
    Цугундeр
    1712892262
    Да он и не плох ,так-то , на фоне остального "гуляй -поля " .
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