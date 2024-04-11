Дьяков – о единственном зимнем новичке «Спартака»: «Вообще не оправдывает вложенные средства»

Виталий Дьяков оценил игру нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

Москвичи купили его в конце января у «Твенте» за 13 миллионов евро.

Статистика форварда: 1 гол в 6 матчах (458 минут).

Это единственный зимний новичок спартаковцев.

«Угальде, которого взяли за баснословные деньги для нашего чемпионата, по тем матчам, которые сыграл, вообще не оправдывает ожидания и вложенные средства.

Мне кажется, слишком переплаченный. Где его откопали за такие деньги? Если бы он стоил 3-4 млн евро, тогда ладно. Но он около 13 млн?» – сказал Дьяков.