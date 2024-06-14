Оздоев назвал российского футболиста, который всю карьеру провел полупьяным

Полузащитник греческого ПАОК Магомед Оздоев высказался о бывшем защитнике «Ростова» Виталии Дьякове.
«Дьяков рассказывал, что «Ростов» вышел на игру с «Локо» чуть ли не полупьяным после победы в Кубке? Дьяков всю карьеру провел полупьяным», – отметил Оздоев.
- 35-летний россиянин Виталий Дьяков, выступающий на позиции центрального защитника, провел наибольшее количество матчей в РПЛ за «Ростов». В майке «желто-синих» игрок провел 100 поединков, в которых смог отметиться 13 голами и 2 голевыми передачами. С дончанами Дьяков сумел завоевать Кубок России.
- Также Виталий защищал цвета «Томи», московского «Динамо», «Сивасспора» из Турции и минского «Динамо». В данный момент Дьяков выступает в Медиалиге.