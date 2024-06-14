Оздоев назвал российского футболиста, который всю карьеру провел полупьяным

Полузащитник греческого ПАОК Магомед Оздоев высказался о бывшем защитнике «Ростова» Виталии Дьякове.

«Дьяков рассказывал, что «Ростов» вышел на игру с «Локо» чуть ли не полупьяным после победы в Кубке? Дьяков всю карьеру провел полупьяным», – отметил Оздоев.