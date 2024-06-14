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    • Оздоев назвал российского футболиста, который всю карьеру провел полупьяным

    Оздоев назвал российского футболиста, который всю карьеру провел полупьяным

    Полузащитник греческого ПАОК Магомед Оздоев высказался о бывшем защитнике «Ростова» Виталии Дьякове.

    «Дьяков рассказывал, что «Ростов» вышел на игру с «Локо» чуть ли не полупьяным после победы в Кубке? Дьяков всю карьеру провел полупьяным», – отметил Оздоев.

    • 35-летний россиянин Виталий Дьяков, выступающий на позиции центрального защитника, провел наибольшее количество матчей в РПЛ за «Ростов». В майке «желто-синих» игрок провел 100 поединков, в которых смог отметиться 13 голами и 2 голевыми передачами. С дончанами Дьяков сумел завоевать Кубок России.
    • Также Виталий защищал цвета «Томи», московского «Динамо», «Сивасспора» из Турции и минского «Динамо». В данный момент Дьяков выступает в Медиалиге.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (3)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1718367540
    Эка невидаль! Срамтак в девяностых так вообще был под бромонтаном. Гыгыгы
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    evgevg13
    1718370822
    Одновременно решил о себе напомнить? Выбрал не лучший метод пересказывать чужие сплетни. Пусть не обижается если в недалёком будущем на него выльют ушат помоев.
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